Installeer FileGator met één klik installatie.
Zelfgehoste bestandsbeheerder voor meerdere gebruikers met op rollen gebaseerde machtigingen, archiefondersteuning en mediapreview — geen database vereist.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met FileGator kunt bouwen
FileGator is een open-source, zelf-gehoste bestandsbeheerder die een overzichtelijke webinterface biedt voor het uploaden, downloaden, organiseren en delen van bestanden op je server. Gebouwd op een flat-file architectuur zonder databaseafhankelijkheid, draait het als een enkele lichtgewicht service met gebruikersaccounts en permissies opgeslagen in een eenvoudig JSON-bestand. Op rollen gebaseerde toegang stelt je in staat om admin-, gebruikers- en gastaccounts aan te maken — elk met configureerbare permissies voor het lezen, schrijven, uploaden, downloaden, hernoemen, verwijderen en archiveren van bestanden.
Door FileGator zelf te hosten op je VPS blijven alle bestanden op infrastructuur die jij beheert, zonder opslagquota, abonnementskosten en zonder toegang van derden tot je gegevens. Het draait op minimale middelen, waardoor het eenvoudig is om het naast andere services te implementeren zonder een volledige server te wijden aan bestandsbeheer.
Key features van FileGator
Machtigingen voor meerdere gebruikers
Maak beheerder-, gebruikers- en gastaccounts aan met onafhankelijke machtigingen per bewerking — waarbij u afzonderlijk kunt bepalen wie bestanden kan lezen, uploaden, downloaden, hernoemen, verwijderen en archiveren.
Geen database nodig
Alle gebruikersaccounts en configuratie worden opgeslagen in platte JSON-bestanden, waardoor de databasevereiste vervalt en de implementatie eenvoudig en draagbaar blijft.
Archiefbeheer
Maak en pak ZIP-archieven uit via de browser zonder SSH of commandoregeltools, waardoor bulkbestandsoverdrachten en back-ups eenvoudig worden.
Openbare deellinks
Genereer openbare downloadlinks voor bestanden of mappen, zodat externe ontvangers toegang hebben tot specifieke inhoud zonder een account op de server nodig te hebben.
Mediapreview
Voorbeeldweergave van afbeeldingen, video's, audio en tekstbestanden rechtstreeks in de browser — downloaden is niet nodig om het juiste bestand te bevestigen voordat u het deelt.
Waarom zou je FileGator op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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