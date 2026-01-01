FileGator is een open-source, zelf-gehoste bestandsbeheerder die een overzichtelijke webinterface biedt voor het uploaden, downloaden, organiseren en delen van bestanden op je server. Gebouwd op een flat-file architectuur zonder databaseafhankelijkheid, draait het als een enkele lichtgewicht service met gebruikersaccounts en permissies opgeslagen in een eenvoudig JSON-bestand. Op rollen gebaseerde toegang stelt je in staat om admin-, gebruikers- en gastaccounts aan te maken — elk met configureerbare permissies voor het lezen, schrijven, uploaden, downloaden, hernoemen, verwijderen en archiveren van bestanden.

Door FileGator zelf te hosten op je VPS blijven alle bestanden op infrastructuur die jij beheert, zonder opslagquota, abonnementskosten en zonder toegang van derden tot je gegevens. Het draait op minimale middelen, waardoor het eenvoudig is om het naast andere services te implementeren zonder een volledige server te wijden aan bestandsbeheer.