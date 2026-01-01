OpenViking is een open-source contextdatabase die speciaal is gebouwd voor AI-agenten, ontwikkeld door Volcengine (het cloudplatform van ByteDance). In plaats van AI-context te verspreiden over vector-embeddings, introduceert OpenViking een bestandssysteemparadigma met het viking://-protocol dat agentgeheugens, -bronnen en -vaardigheden organiseert in een uniforme, navigeerbare structuur. Gelaagd context laden (L0/L1/L2) vermindert het tokengebruik door inhoud op aanvraag op te halen in plaats van hele kennisbanken vooraf te laden.

Door OpenViking zelf te hosten op uw eigen VPS blijven gevoelige agentgeheugens, bedrijfskennis en API-referenties volledig onder uw controle — cruciaal voor organisaties met strenge vereisten voor gegevensbeheer. U kiest de embedding-provider (OpenAI, Jina of Volcengine) en behoudt het eigendom van elke byte die uw agenten leren.