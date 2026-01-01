Installeer OpenViking met een één-klik-installatie.
Open-source contextdatabase voor AI-agenten die een bestandssysteemparadigma gebruikt om herinneringen, bronnen en vaardigheden te verenigen.
Kies een VPS-abonnement voor OpenViking
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OpenViking kunt bouwen
OpenViking is een open-source contextdatabase die speciaal is gebouwd voor AI-agenten, ontwikkeld door Volcengine (het cloudplatform van ByteDance). In plaats van AI-context te verspreiden over vector-embeddings, introduceert OpenViking een bestandssysteemparadigma met het viking://-protocol dat agentgeheugens, -bronnen en -vaardigheden organiseert in een uniforme, navigeerbare structuur. Gelaagd context laden (L0/L1/L2) vermindert het tokengebruik door inhoud op aanvraag op te halen in plaats van hele kennisbanken vooraf te laden.
Door OpenViking zelf te hosten op uw eigen VPS blijven gevoelige agentgeheugens, bedrijfskennis en API-referenties volledig onder uw controle — cruciaal voor organisaties met strenge vereisten voor gegevensbeheer. U kiest de embedding-provider (OpenAI, Jina of Volcengine) en behoudt het eigendom van elke byte die uw agenten leren.
Key features van OpenViking
Bestandssysteem Context Paradigma
Organiseert agentgeheugens, bronnen en vaardigheden onder een viking:// protocol, waardoor context net zo navigeerbaar is als een bestandssysteem in plaats van een platte embedding-opslag.
Gelaagd laden van context
Het laden van L0/L1/L2 haalt inhoud op aanvraag op, wat het tokengebruik drastisch vermindert zonder in te boeten aan de diepte van de kennis die beschikbaar is voor agenten.
Multi-provider Embeddings
Ondersteunt de embedding-providers OpenAI, Jina en Volcengine, zodat u uw bestaande API-sleutels en voorkeursmodel kunt gebruiken zonder vendor lock-in.
Zelf-evoluerende context
Agenten kunnen hun eigen kennisbank in de loop van de tijd bijwerken en uitbreiden, waardoor continu leren mogelijk wordt zonder handmatige tussenkomst.
Recursieve mapophaling
Combineert structurele directorynavigatie met semantisch zoeken om de meest relevante context voor elk agentverzoek te tonen.
Waarom zou je OpenViking op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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