Installeer OpnForm met één-klik installatie.
Open-source formulierbouwer voor het maken van mooie, in te sluiten formulieren met logica, meldingen en analyses.
Kies een VPS-abonnement voor OpnForm
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OpnForm kunt bouwen
OpnForm is een open-source alternatief voor Typeform en Google Forms, gebouwd voor teams die volledige controle willen over hun formuliergegevens en indieningsproces. Het biedt een drag-and-drop formuliereneditor met voorwaardelijke logica, formulieren met meerdere pagina's, bestandsuploads en een breed scala aan veldtypen — allemaal zonder kosten per reactie of dat gegevens je infrastructuur verlaten.
Zelf-hosten van OpnForm geeft je onbeperkte reacties, aangepaste branding en de mogelijkheid om formulierinzendingen rechtstreeks te verbinden met je eigen databases, webhooks en notificatiekanalen. Jij bepaalt het beleid voor gegevensbewaring en wie toegang heeft tot de ingediende gegevens, waardoor het geschikt is voor gereguleerde sectoren en privacybewuste teams.
Key features van OpnForm
Drag-and-drop bouwer
Bouw formulieren visueel met meer dan 20 veldtypen, waaronder bestandsuploads, handtekeningen, beoordelingsschalen en matrixroosters.
Voorwaardelijke logica
Velden tonen of verbergen op basis van eerdere antwoorden om respondenten alleen door relevante vragen te leiden.
Webhook en meldingen
Activeer webhooks en e-mailmeldingen bij elke inzending, zodat uw team wordt gewaarschuwd en uw systemen gesynchroniseerd blijven.
Overal in te sluiten
Sluit formulieren in als een pop-up, schuifbalk of inline widget op elke website zonder bezoekers van uw pagina weg te leiden.
Responsbeheer
Bekijk, filter en exporteer alle formulierinzendingen vanuit een ingebouwd dashboard met zoeken op kolomniveau en CSV-export.
Waarom zou je OpnForm op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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