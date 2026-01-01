Homepage is een snel, veilig en zeer aanpasbaar applicatiedashboard dat dient als een centrale hub voor al je zelfgehoste services. Volledig geconfigureerd via YAML-bestanden, integreert het met Docker om automatisch draaiende containers te ontdekken, toont het live systeemstatistieken en de status van services, en ondersteunt het meer dan 100 integraties van derden voor real-time datawidgets. De volledig statische architectuur betekent dat het direct laadt en minimale serverbronnen vereist.

Het implementeren van Homepage op je VPS met directe Docker socket-toegang creëert een dynamisch, automatisch bijwerkend dashboard dat je live infrastructuur weerspiegelt — nieuwe containers verschijnen automatisch, waardoor je dashboard accuraat blijft naarmate je stack groeit zonder handmatige herconfiguratie.