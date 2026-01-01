Implementeer Homepage met één-klik installatie.
Modern, volledig statisch applicatiedashboard met automatische Docker-containerdetectie en meer dan 100 service-integraties.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Homepage kunt bouwen
Homepage is een snel, veilig en zeer aanpasbaar applicatiedashboard dat dient als een centrale hub voor al je zelfgehoste services. Volledig geconfigureerd via YAML-bestanden, integreert het met Docker om automatisch draaiende containers te ontdekken, toont het live systeemstatistieken en de status van services, en ondersteunt het meer dan 100 integraties van derden voor real-time datawidgets. De volledig statische architectuur betekent dat het direct laadt en minimale serverbronnen vereist.
Het implementeren van Homepage op je VPS met directe Docker socket-toegang creëert een dynamisch, automatisch bijwerkend dashboard dat je live infrastructuur weerspiegelt — nieuwe containers verschijnen automatisch, waardoor je dashboard accuraat blijft naarmate je stack groeit zonder handmatige herconfiguratie.
Key features van Homepage
Docker Automatische Detectie
Detecteert automatisch actieve containers via de Docker-socket en voegt deze toe aan uw dashboard zonder handmatige invoer.
100+ Dienstintegraties
Geef live gegevens weer van Sonarr, Radarr, Plex, Proxmox en tientallen andere populaire zelf-gehoste diensten direct op dashboardwidgets.
Op YAML gebaseerde configuratie
Versiebeheer uw volledige dashboardconfiguratie in YAML-bestanden, waardoor het eenvoudig is om deze te repliceren of te migreren tussen omgevingen.
Systeemresourcewidgets
Ingebouwde widgets tonen real-time CPU-, geheugen- en schijfgebruik, zodat u de serverstatus vanaf uw startpagina kunt monitoren.
Aangepaste CSS en JS
Voeg aangepaste CSS en JavaScript toe om het uiterlijk van het dashboard aan te passen, voorbij de ingebouwde themamogelijkheden.
Waarom zou je Homepage op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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