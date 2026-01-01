Focalboard implementeren met één-klik-installatie.
Open source projectmanagementtool met Kanban-, tabel-, galerij- en kalenderweergaven voor teams en individuen.
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Wat je met Focalboard kunt bouwen
Focalboard is een open-source projectmanagementplatform ontwikkeld door Mattermost als een zelf-gehost alternatief voor Trello, Notion en Asana. Het combineert intuïtieve Kanban-borden met meerdere weergavemodi — tabel, galerij en kalender — zodat u dezelfde projectgegevens kunt visualiseren in het formaat dat het beste bij uw workflow past. Kaarten ondersteunen aangepaste eigenschappen, labels, vervaldatums en bijlagen, en passen zich aan elk projecttype aan, van softwaresprints tot contentkalenders.
Focalboard zelf hosten op uw VPS betekent onbeperkte borden, kaarten en teamleden tegen voorspelbare kosten — geen prijs per gebruiker, geen limieten voor het aantal borden en geen risico dat uw projectgegevens te gelde worden gemaakt. De lichtgewicht SQLite-backend vereist geen externe database, wat de implementatie en het onderhoud eenvoudig houdt.
Key features van Focalboard
Meerdere weergavemodi
Schakel tussen Kanban-, tabel-, galerij- en kalenderweergaven van dezelfde gegevens om aan te sluiten bij hoe u over uw project denkt.
Aangepaste eigenschappen
Voeg aangepaste velden, labels, datums en toegewezen personen toe aan kaarten om elk bord aan te passen aan uw specifieke workflowvereisten.
Realtime samenwerking
Meerdere teamleden kunnen borden tegelijkertijd bewerken, met opmerkingen en @vermeldingen die de communicatie in context houden.
Importeren uit Populaire tools
Migreer bestaande projecten van Trello, Asana en Notion met behulp van de ingebouwde importfunctionaliteit om te voorkomen dat u helemaal opnieuw begint.
Bordsjablonen
Vooraf gebouwde sjablonen voor veelvoorkomende projecttypen laten je in enkele seconden een nieuw bord opzetten met de juiste structuur al aanwezig.
Waarom zou je Focalboard op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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