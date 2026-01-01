Focalboard is een open-source projectmanagementplatform ontwikkeld door Mattermost als een zelf-gehost alternatief voor Trello, Notion en Asana. Het combineert intuïtieve Kanban-borden met meerdere weergavemodi — tabel, galerij en kalender — zodat u dezelfde projectgegevens kunt visualiseren in het formaat dat het beste bij uw workflow past. Kaarten ondersteunen aangepaste eigenschappen, labels, vervaldatums en bijlagen, en passen zich aan elk projecttype aan, van softwaresprints tot contentkalenders.

Focalboard zelf hosten op uw VPS betekent onbeperkte borden, kaarten en teamleden tegen voorspelbare kosten — geen prijs per gebruiker, geen limieten voor het aantal borden en geen risico dat uw projectgegevens te gelde worden gemaakt. De lichtgewicht SQLite-backend vereist geen externe database, wat de implementatie en het onderhoud eenvoudig houdt.