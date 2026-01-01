Tot wel 69% korting voor Focalboard

Focalboard implementeren met één-klik-installatie.

Open source projectmanagementtool met Kanban-, tabel-, galerij- en kalenderweergaven voor teams en individuen.

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Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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Focalboard implementeren met één-klik-installatie.

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KVM 1
17,99
5,49/mnd
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Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
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KVM 2
21,99
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Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
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Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
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Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
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400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Focalboard kunt bouwen

Focalboard is een open-source projectmanagementplatform ontwikkeld door Mattermost als een zelf-gehost alternatief voor Trello, Notion en Asana. Het combineert intuïtieve Kanban-borden met meerdere weergavemodi — tabel, galerij en kalender — zodat u dezelfde projectgegevens kunt visualiseren in het formaat dat het beste bij uw workflow past. Kaarten ondersteunen aangepaste eigenschappen, labels, vervaldatums en bijlagen, en passen zich aan elk projecttype aan, van softwaresprints tot contentkalenders.

Focalboard zelf hosten op uw VPS betekent onbeperkte borden, kaarten en teamleden tegen voorspelbare kosten — geen prijs per gebruiker, geen limieten voor het aantal borden en geen risico dat uw projectgegevens te gelde worden gemaakt. De lichtgewicht SQLite-backend vereist geen externe database, wat de implementatie en het onderhoud eenvoudig houdt.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van Focalboard

Meerdere weergavemodi

Schakel tussen Kanban-, tabel-, galerij- en kalenderweergaven van dezelfde gegevens om aan te sluiten bij hoe u over uw project denkt.

Aangepaste eigenschappen

Voeg aangepaste velden, labels, datums en toegewezen personen toe aan kaarten om elk bord aan te passen aan uw specifieke workflowvereisten.

Realtime samenwerking

Meerdere teamleden kunnen borden tegelijkertijd bewerken, met opmerkingen en @vermeldingen die de communicatie in context houden.

Importeren uit Populaire tools

Migreer bestaande projecten van Trello, Asana en Notion met behulp van de ingebouwde importfunctionaliteit om te voorkomen dat u helemaal opnieuw begint.

Bordsjablonen

Vooraf gebouwde sjablonen voor veelvoorkomende projecttypen laten je in enkele seconden een nieuw bord opzetten met de juiste structuur al aanwezig.

Waarom zou je Focalboard op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

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30 dagen geld-teruggarantie

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