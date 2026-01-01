Novu is een open-source notificatie-infrastructuurplatform dat product- en engineeringteams één enkele API biedt om notificaties te verzenden via elk kanaal — e-mail, sms, push, in-app en chat. In plaats van afzonderlijke providers voor elk kanaal te integreren, routeert Novu alle notificaties via één systeem met een visuele workflowbouwer, kanaalvoorkeuren per gebruiker en een afleverlogboek voor het debuggen van mislukte verzendingen.

Door Novu zelf te hosten, blijven notificatie-inhoud, abonnegegevens en providerreferenties volledig op uw eigen infrastructuur. Er zijn geen kosten per notificatie, geen gegevens die uw servers verlaten en volledige controle over snelheidslimieten en herhaalpogingsbeleid — waardoor het de juiste keuze is voor privacygevoelige applicaties en teams die voorspelbare notificatiekosten op schaal nodig hebben.