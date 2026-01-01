Implementeer Novu met één-klik installatie.
Open-source notificatie-infrastructuur voor het verzenden van e-mail, sms, push- en in-app-meldingen via één uniforme API.
Kies een VPS-abonnement voor Novu
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Novu kunt bouwen
Novu is een open-source notificatie-infrastructuurplatform dat product- en engineeringteams één enkele API biedt om notificaties te verzenden via elk kanaal — e-mail, sms, push, in-app en chat. In plaats van afzonderlijke providers voor elk kanaal te integreren, routeert Novu alle notificaties via één systeem met een visuele workflowbouwer, kanaalvoorkeuren per gebruiker en een afleverlogboek voor het debuggen van mislukte verzendingen.
Door Novu zelf te hosten, blijven notificatie-inhoud, abonnegegevens en providerreferenties volledig op uw eigen infrastructuur. Er zijn geen kosten per notificatie, geen gegevens die uw servers verlaten en volledige controle over snelheidslimieten en herhaalpogingsbeleid — waardoor het de juiste keuze is voor privacygevoelige applicaties en teams die voorspelbare notificatiekosten op schaal nodig hebben.
Key features van Novu
Meerkanaals levering
Verstuur e-mail-, sms-, push-, in-app- en chatmeldingen via één enkele API zonder elke provider afzonderlijk te integreren.
Visuele Werkstroombouwer
Ontwerp meldingenreeksen in meerdere stappen met vertakkingslogica en vertragingen, met een drag-and-drop editor — geen code nodig.
50+ Providerintegraties
Maak verbinding met SendGrid, Twilio, FCM, Slack en meer dan 50 andere providers met kant-en-klare integraties die volledig worden beheerd vanuit de dashboard-UI.
Abonnee Voorkeuren
Laat gebruikers bepalen welke notificatiekanalen ze per onderwerp ontvangen, waardoor afmeldingen worden verminderd en de langetermijnbetrokkenheid wordt verbeterd.
Leveringswaarneembaarheid
Controleer de status van elke melding in een real-time leveringslogboek met het aantal herhaalpogingen, providerreacties en foutdetails.
Waarom zou je Novu op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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