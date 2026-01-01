ScyllaDB is een open-source, gedistribueerde wide-column NoSQL-database geschreven in C++ op het Seastar shard-per-core framework. Het spreekt de Cassandra Query Language (CQL) en de Amazon DynamoDB API native, zodat bestaande Cassandra- en DynamoDB-applicaties verbinding maken zonder codewijzigingen, terwijl ze draaien op een fractie van de hardware.

Het zelf hosten van ScyllaDB op uw eigen VPS geeft applicaties voorspelbare latentie van enkele milliseconden voor tijdreeks-, IoT-, messaging-, fraudedetectie- en gebruikersprofiel-workloads — zonder prijs per bewerking, geen lees-/schrijfcapaciteitslimieten en geen vendor lock-in naar een beheerde Cassandra- of DynamoDB-laag.