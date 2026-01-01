Implementeer ScyllaDB met één-klik installatie.
NoSQL-database met hoge doorvoer, direct compatibel met Apache Cassandra en Amazon DynamoDB.
Kies een VPS-abonnement voor ScyllaDB
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Wat je met ScyllaDB kunt bouwen
ScyllaDB is een open-source, gedistribueerde wide-column NoSQL-database geschreven in C++ op het Seastar shard-per-core framework. Het spreekt de Cassandra Query Language (CQL) en de Amazon DynamoDB API native, zodat bestaande Cassandra- en DynamoDB-applicaties verbinding maken zonder codewijzigingen, terwijl ze draaien op een fractie van de hardware.
Het zelf hosten van ScyllaDB op uw eigen VPS geeft applicaties voorspelbare latentie van enkele milliseconden voor tijdreeks-, IoT-, messaging-, fraudedetectie- en gebruikersprofiel-workloads — zonder prijs per bewerking, geen lees-/schrijfcapaciteitslimieten en geen vendor lock-in naar een beheerde Cassandra- of DynamoDB-laag.
Key features van ScyllaDB
Cassandra-compatibel
Spreekt CQL native en ondersteunt elke Cassandra-driver, zodat bestaande Cassandra-applicaties verbinding maken door alleen het hostadres te wijzigen.
DynamoDB API
De ingebouwde Alternator-interface accepteert het Amazon DynamoDB-draadprotocol, waardoor DynamoDB-clients ongewijzigd kunnen draaien op zelfgehoste infrastructuur.
Shard-per-kern-engine
Het Seastar framework koppelt één shard aan elke CPU-kern voor lock-vrije, share-nothing uitvoering die alle kernen onder belasting verzadigt.
Ingebouwde Prometheus Metingen
Het native /metrics-eindpunt stelt honderden interne databasegegevens beschikbaar voor Prometheus, Grafana en de ScyllaDB Monitoring Stack.
Autorisatie op rijniveau
CassandraAuthorizer handhaaft machtigingen per rol op keyspaces, tabellen en rijen, zodat elke applicatie verbinding maakt met de minimaal vereiste bevoegdheden.
Lineair Schaalbaar
Voeg knooppunten toe om de doorvoer en opslag horizontaal te schalen — clusters omvatten routinematig tientallen knooppunten die miljoenen bewerkingen per seconde verwerken.
Waarom zou je ScyllaDB op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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