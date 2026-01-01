Installeer ErsatzTV met één-klik installatie.
Zelf-gehoste IPTV-server die een persoonlijke mediabibliotheek omzet in aangepaste 24/7 live tv-kanalen met elektronische programmagids.
Kies een VPS-abonnement voor ErsatzTV
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met ErsatzTV kunt bouwen
ErsatzTV is een open-source, zelf-gehost platform dat een persoonlijke mediabibliotheek — Plex, Jellyfin, Emby of lokale bestanden — omzet in live, op maat geplande tv-kanalen met een echte elektronische programmagids. Kanalen streamen als M3U/HLS-afspeellijsten waarop elke IPTV-compatibele client kan afstemmen: Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, smart-tv's, settopboxen en mobiele apps.
ErsatzTV zelf hosten op je eigen VPS geeft je een privé vervanging voor de klassieke kabel, volledig opgebouwd uit media die je al bezit, zonder je te abonneren op een streamingdienst of onderbroken te worden door advertenties. Plan thematische marathons, nieuwsachtige rotaties, muziekvideokanalen of kinderprogramma's, en bekijk ze vervolgens op elk apparaat dat IPTV ondersteunt.
Key features van ErsatzTV
Aangepaste 24/7 kanalen
Bouw een willekeurig aantal livekanalen door collecties, afspeellijsten en planningsregels te combineren tot 24/7 streams.
IPTV- en EPG-uitvoer
Stel kanalen beschikbaar als M3U-afspeellijsten met een volledige XMLTV elektronische programmagids, zodat elke IPTV-client kan afstemmen zoals bij kabel.
Plex / Jellyfin / Emby
Sluit rechtstreeks aan op bestaande mediaserverbibliotheken of scan lokale mappen, zodat dezelfde media VOD-apps en uw tv-kanalen van stroom voorzien.
Hardwaretranscodering
Optionele NVENC-, QSV-, VAAPI-, AMF- en VideoToolbox-versnelling om het CPU-gebruik beheersbaar te houden bij het aanbieden van livestreams.
Watermerken en bumpers
Plaats kanaalwatermerken, las bumpers en intro's in, en onderbreek de programmering met aangepaste interstitials voor een authentiek kanaalgevoel.
Muziekvideokanalen
Mix muziekvideo's en audio in chronologische of thematische kanalen, compleet met weergave van albumhoezen en metadata-gestuurde planning.
Waarom zou je ErsatzTV op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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