ErsatzTV is een open-source, zelf-gehost platform dat een persoonlijke mediabibliotheek — Plex, Jellyfin, Emby of lokale bestanden — omzet in live, op maat geplande tv-kanalen met een echte elektronische programmagids. Kanalen streamen als M3U/HLS-afspeellijsten waarop elke IPTV-compatibele client kan afstemmen: Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, smart-tv's, settopboxen en mobiele apps.

ErsatzTV zelf hosten op je eigen VPS geeft je een privé vervanging voor de klassieke kabel, volledig opgebouwd uit media die je al bezit, zonder je te abonneren op een streamingdienst of onderbroken te worden door advertenties. Plan thematische marathons, nieuwsachtige rotaties, muziekvideokanalen of kinderprogramma's, en bekijk ze vervolgens op elk apparaat dat IPTV ondersteunt.