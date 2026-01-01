Implementeer FlareSolverr met één-klik installatie.
Proxyserver die automatisch Cloudflare- en DDoS-GUARD-beveiliging omzeilt voor webscraping en media-automatiseringstools.
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Wat je met FlareSolverr kunt bouwen
FlareSolverr is een gespecialiseerde proxyserver die headless Chromium gebruikt om automatisch JavaScript-uitdagingen, CAPTCHA's en andere anti-bot beveiligingsmechanismen op te lossen die zijn opgelegd door Cloudflare en DDoS-GUARD. Het stelt een eenvoudige HTTP API beschikbaar die tools zoals Jackett en Prowlarr aanroepen om toegang te krijgen tot beveiligde sites zonder handmatige tussenkomst.
FlareSolverr zelf hosten op je VPS zorgt voor toegewijde bronnen voor headless browser-operaties, 24/7 beschikbaarheid voor je media-automatisatiestack, en betere slagingspercentages voor Cloudflare-uitdagingen vergeleken met residentiële IP's die eerder worden gemarkeerd of beperkt.
Key features van FlareSolverr
Cloudflare Omzeiling
Lost automatisch Cloudflare JS-uitdagingen en browserintegriteitscontroles op, zodat downstream tools toegang hebben tot beveiligde sites zonder handmatige tussenkomst.
Eenvoudige HTTP API
Biedt een eenvoudig REST-eindpunt dat elke applicatie kan aanroepen om verzoeken te routeren via de uitdaging-oplossende proxy met minimale integratie-inspanning.
Sessiebeheer
Behoudt persistente browsersessies met cookieopslag, zodat herhaalde verzoeken aan dezelfde site het onnodig opnieuw oplossen van uitdagingen voorkomen.
Headless Chromium
Maakt gebruik van een echte browser-engine om uitdagingen op te lossen die basis HTTP-clients blokkeren, waardoor hogere slagingspercentages worden behaald tegen moderne botdetectiesystemen.
arr Stack Compatibel
Standaard ondersteund door Jackett, Prowlarr en andere media-automatiseringstools als een eersteklas proxy-optie voor door Cloudflare beschermde indexeerders.
Waarom zou je FlareSolverr op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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