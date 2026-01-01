Convex is een reactief databaseplatform dat de backend-architectuur voor moderne applicaties herdefinieert. Het combineert een documentdatabase met real-time query-abonnementen, ACID-transacties en serverloze functies die direct naast je gegevens draaien — alles in één geïntegreerd platform. Wanneer gegevens veranderen, wordt elke geabonneerde client automatisch bijgewerkt zonder polling of handmatig WebSocket-beheer.

Convex zelf hosten op je VPS geeft je toegewijde rekenkracht voor consistente databaseprestaties en volledige gegevenssoevereiniteit, wat cruciaal is voor applicaties die gebruikersgegevens verwerken die onderworpen zijn aan privacyregelgeving. Deze implementatie omvat de Convex-backend voor gegevensopslag en functie-uitvoering, en het dashboard voor het beheren van je database, het monitoren van query's en het implementeren van serverloze functies. Na de eerste lancering genereer je een beheerderssleutel door uit te voeren: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh