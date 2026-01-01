Implementeer Convex met één-klik installatie.
Open-source reactief databaseplatform met realtime queries, ACID-transacties en serverloze functies voor moderne apps.
Kies een VPS-abonnement voor Convex
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Convex kunt bouwen
Convex is een reactief databaseplatform dat de backend-architectuur voor moderne applicaties herdefinieert. Het combineert een documentdatabase met real-time query-abonnementen, ACID-transacties en serverloze functies die direct naast je gegevens draaien — alles in één geïntegreerd platform. Wanneer gegevens veranderen, wordt elke geabonneerde client automatisch bijgewerkt zonder polling of handmatig WebSocket-beheer.
Convex zelf hosten op je VPS geeft je toegewijde rekenkracht voor consistente databaseprestaties en volledige gegevenssoevereiniteit, wat cruciaal is voor applicaties die gebruikersgegevens verwerken die onderworpen zijn aan privacyregelgeving. Deze implementatie omvat de Convex-backend voor gegevensopslag en functie-uitvoering, en het dashboard voor het beheren van je database, het monitoren van query's en het implementeren van serverloze functies. Na de eerste lancering genereer je een beheerderssleutel door uit te voeren: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh
Key features van Convex
Reactieve realtime query's
Query's pushen automatisch updates naar verbonden clients zodra gegevens wijzigen, zonder polling of handmatige WebSocket-code.
ACID-transacties
Elke schrijfbewerking is volledig transactioneel, wat de gegevensconsistentie waarborgt bij gelijktijdige updates in multi-user applicaties.
Serverloze functies
Schrijf backend-logica als TypeScript-functies die direct in de database-engine draaien, samen met uw gegevens.
Ingebouwde bestandsopslag
Sla bestanden native op en serveer ze zonder een aparte objectopslagservice of CDN-integratie te configureren.
Tijdreizen-debugging
Inspecteer historische gegevensstatussen en speel eerdere query's opnieuw af om bugs te diagnosticeren zonder ze in productie te reproduceren.
Waarom zou je Convex op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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