Installeer Firefly met één-klik installatie.
Eenvoudige WireGuard VPN-server met webbeheerinterface voor het aanmaken en beheren van veilige VPN-verbindingen zonder diepgaande kennis van netwerken.
Kies een VPS-abonnement voor Firefly
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Firefly kunt bouwen
Firefly is een gestroomlijnde WireGuard-VPN-server die de krachtige, moderne cryptografie van WireGuard combineert met een toegankelijke webinterface voor het beheren van clients, het genereren van configuraties en het bewaken van verbindingen. Het vereenvoudigt de complexiteit van de traditionele WireGuard-installatie, zodat je binnen enkele minuten, in plaats van uren, een veilige VPN operationeel hebt.
Door Firefly op je eigen VPS te implementeren, krijg je een dedicated publiek IP-adres voor betrouwbare VPN-toegang, bandbreedte van enterprise-kwaliteit zonder beperking door de ISP, en volledige onafhankelijkheid van VPN-providers van derden die verkeer registreren of onverwachte storingen ondervinden.
Key features van Firefly
Eén-klik Clientinstelling
Genereer WireGuard clientconfiguraties en QR-codes voor mobiele apparaten rechtstreeks vanuit de web-UI — geen kennis van de commandoregel vereist.
Automatische SSL-certificaten
Firefly voorziet automatisch in gratis SSL-certificaten, waarmee de beheerinterface wordt beveiligd zonder handmatige certificaatconfiguratie.
Cross-platform clients
Werkt met alle officiële WireGuard-clients op iOS, Android, Windows, macOS en Linux — verbind elk apparaat met één configuratiebestand.
Realtime monitoring
Het dashboard toont actieve verbindingen en bandbreedtegebruik per client, zodat u altijd weet wie er verbonden is en hoeveel verkeer ze gebruiken.
Geen Systeem WireGuard Nodig
Draait volledig in Docker zonder dat WireGuard op het host-besturingssysteem geïnstalleerd hoeft te worden, wat de implementatie vereenvoudigt en het host-systeem schoon houdt.
Waarom zou je Firefly op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
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