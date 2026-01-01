Firefly is een gestroomlijnde WireGuard-VPN-server die de krachtige, moderne cryptografie van WireGuard combineert met een toegankelijke webinterface voor het beheren van clients, het genereren van configuraties en het bewaken van verbindingen. Het vereenvoudigt de complexiteit van de traditionele WireGuard-installatie, zodat je binnen enkele minuten, in plaats van uren, een veilige VPN operationeel hebt.

Door Firefly op je eigen VPS te implementeren, krijg je een dedicated publiek IP-adres voor betrouwbare VPN-toegang, bandbreedte van enterprise-kwaliteit zonder beperking door de ISP, en volledige onafhankelijkheid van VPN-providers van derden die verkeer registreren of onverwachte storingen ondervinden.