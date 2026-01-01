Tot wel 69% korting voor Koffan

Installeer Koffan met één-klik-installatie.

Ultralichte zelf-gehoste boodschappenlijst-app voor koppels en gezinnen met real-time synchronisatie, offline modus en PWA-installatie.

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Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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Installeer Koffan met één-klik-installatie.

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KVM 1
17,99
5,49/mnd
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Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
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KVM 2
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7,79/mnd
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Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
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Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Koffan kunt bouwen

Koffan is een zelf-gehoste webapplicatie voor boodschappenlijstjes, gebouwd voor stellen, gezinnen en gedeelde huishoudens. Het synchroniseert in realtime tussen telefoons, tablets en desktops via WebSockets, werkt offline als een Progressive Web App, en organiseert producten in aangepaste secties met fuzzy auto-aanvulling op basis van je eigen aankoopgeschiedenis.

Door Koffan zelf te hosten op een VPS blijft de boodschappenlijst van het huishouden op infrastructuur die jij beheert, in plaats van op een shopping SaaS. Geschreven in Go met een ingebedde SQLite-database, draait het op ongeveer 2,5 MB RAM met een schijfvoetafdruk van 16 MB, wordt het geleverd met vertalingen voor dertien talen, omvat het brute-force inlogbeveiliging en exposeert het een optionele REST API voor automatiseringen, migraties en integraties.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van Koffan

Realtime synchronisatie

Live updates via WebSocket houden elk gezinslid op dezelfde lijst terwijl items worden toegevoegd, afgevinkt of bewerkt.

Offline PWA

Installeer op het startscherm van je telefoon en blijf items toevoegen of afvinken zonder verbinding — wijzigingen synchroniseren wanneer je weer online bent.

Meerdere lijsten

Maak aparte lijsten per winkel of doel met aangepaste pictogrammen, en hergebruik productsecties zoals Zuivel, Groenten of Schoonmaak.

Ultralichte voetafdruk

Geschreven in Go op een SQLite-backend — ongeveer 16 MB op schijf en 2,5 MB RAM, ideaal voor zelfs het kleinste VPS-abonnement.

Slimme automatische aanvulling

Fuzzy zoeken stelt producten voor uit uw eerdere winkelgeschiedenis en onthoudt tot welke sectie elk artikel behoort.

REST API-toegang

Optionele API-token ontgrendelt programmatische toegang voor automatiseringen, integraties en het migreren van lijsten tussen instanties.

Waarom zou je Koffan op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.

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Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.

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Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.

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Martin K

Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.

30 dagen geld-teruggarantie

Probeer het zonder risico met onze 30-dagen geld-teruggarantie. Zie ons terugbetalingsbeleid voor meer informatie.

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