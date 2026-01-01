Installeer Koffan met één-klik-installatie.
Ultralichte zelf-gehoste boodschappenlijst-app voor koppels en gezinnen met real-time synchronisatie, offline modus en PWA-installatie.
Kies een VPS-abonnement voor Koffan
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Koffan kunt bouwen
Koffan is een zelf-gehoste webapplicatie voor boodschappenlijstjes, gebouwd voor stellen, gezinnen en gedeelde huishoudens. Het synchroniseert in realtime tussen telefoons, tablets en desktops via WebSockets, werkt offline als een Progressive Web App, en organiseert producten in aangepaste secties met fuzzy auto-aanvulling op basis van je eigen aankoopgeschiedenis.
Door Koffan zelf te hosten op een VPS blijft de boodschappenlijst van het huishouden op infrastructuur die jij beheert, in plaats van op een shopping SaaS. Geschreven in Go met een ingebedde SQLite-database, draait het op ongeveer 2,5 MB RAM met een schijfvoetafdruk van 16 MB, wordt het geleverd met vertalingen voor dertien talen, omvat het brute-force inlogbeveiliging en exposeert het een optionele REST API voor automatiseringen, migraties en integraties.
Key features van Koffan
Realtime synchronisatie
Live updates via WebSocket houden elk gezinslid op dezelfde lijst terwijl items worden toegevoegd, afgevinkt of bewerkt.
Offline PWA
Installeer op het startscherm van je telefoon en blijf items toevoegen of afvinken zonder verbinding — wijzigingen synchroniseren wanneer je weer online bent.
Meerdere lijsten
Maak aparte lijsten per winkel of doel met aangepaste pictogrammen, en hergebruik productsecties zoals Zuivel, Groenten of Schoonmaak.
Ultralichte voetafdruk
Geschreven in Go op een SQLite-backend — ongeveer 16 MB op schijf en 2,5 MB RAM, ideaal voor zelfs het kleinste VPS-abonnement.
Slimme automatische aanvulling
Fuzzy zoeken stelt producten voor uit uw eerdere winkelgeschiedenis en onthoudt tot welke sectie elk artikel behoort.
REST API-toegang
Optionele API-token ontgrendelt programmatische toegang voor automatiseringen, integraties en het migreren van lijsten tussen instanties.
Waarom zou je Koffan op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
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Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.
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