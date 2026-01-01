Koffan is een zelf-gehoste webapplicatie voor boodschappenlijstjes, gebouwd voor stellen, gezinnen en gedeelde huishoudens. Het synchroniseert in realtime tussen telefoons, tablets en desktops via WebSockets, werkt offline als een Progressive Web App, en organiseert producten in aangepaste secties met fuzzy auto-aanvulling op basis van je eigen aankoopgeschiedenis.

Door Koffan zelf te hosten op een VPS blijft de boodschappenlijst van het huishouden op infrastructuur die jij beheert, in plaats van op een shopping SaaS. Geschreven in Go met een ingebedde SQLite-database, draait het op ongeveer 2,5 MB RAM met een schijfvoetafdruk van 16 MB, wordt het geleverd met vertalingen voor dertien talen, omvat het brute-force inlogbeveiliging en exposeert het een optionele REST API voor automatiseringen, migraties en integraties.