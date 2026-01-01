Open WebUI is een uitgebreide, zelf-gehoste webinterface voor grote taalmodellen die werkt met Ollama, OpenAI en elke OpenAI-compatibele API. Met meer dan 140.000 GitHub-sterren is het de leidende open-source alternatief geworden voor cloud AI-chatdiensten, en biedt het een moderne ChatGPT-achtige ervaring met de privacy en controle van zelf-hosting.

Ingebouwde Retrieval Augmented Generation stelt u in staat om kennisbanken te creëren uit uw eigen documenten, zodat de AI vragen kan beantwoorden met context uit uw gegevens. Spraakoproepen, beeldgeneratie, webzoekintegratie en Python-functieaanroepen maken een feature set compleet die zowel individuele onderzoekers, ontwikkelingsteams als privacybewuste bedrijven bedient.