Implementeer Open WebUI met één klik installatie.
Zelfgehoste AI-chatinterface met RAG, ondersteuning voor meerdere modellen en volledige privacy — er verlaten geen gegevens uw server.
Kies een VPS-abonnement voor Open WebUI
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Open WebUI kunt bouwen
Open WebUI is een uitgebreide, zelf-gehoste webinterface voor grote taalmodellen die werkt met Ollama, OpenAI en elke OpenAI-compatibele API. Met meer dan 140.000 GitHub-sterren is het de leidende open-source alternatief geworden voor cloud AI-chatdiensten, en biedt het een moderne ChatGPT-achtige ervaring met de privacy en controle van zelf-hosting.
Ingebouwde Retrieval Augmented Generation stelt u in staat om kennisbanken te creëren uit uw eigen documenten, zodat de AI vragen kan beantwoorden met context uit uw gegevens. Spraakoproepen, beeldgeneratie, webzoekintegratie en Python-functieaanroepen maken een feature set compleet die zowel individuele onderzoekers, ontwikkelingsteams als privacybewuste bedrijven bedient.
Key features van Open WebUI
Multi-LLM Ondersteuning
Maak verbinding met Ollama, OpenAI, of elke OpenAI-compatibele API en schakel tussen modellen in hetzelfde gesprek.
Document RAG
Upload documenten om een kennisbank te creëren en laat de AI vragen beantwoorden met context die rechtstreeks uit uw bestanden is gehaald.
Webzoekintegratie
Haal realtime informatie op van meer dan 15 zoekproviders rechtstreeks in AI-gesprekken zonder de interface te verlaten.
Stem- en Afbeeldingsgeneratie
Ingebouwde spraak-naar-tekst, tekst-naar-spraak en beeldgeneratie via DALL-E, ComfyUI en AUTOMATIC1111.
Enterprise-authenticatie
Ondersteuning voor LDAP, SCIM 2.0 en OAuth, naast op rollen gebaseerd toegangsbeheer voor implementaties op team- en organisatieniveau.
Waarom zou je Open WebUI op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
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