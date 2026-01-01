Profilarr verbindt uw zelf-gehoste Radarr- en Sonarr-instanties met door de gemeenschap onderhouden databases van kwaliteitsprofielen en aangepaste formaten, waarbij geteste configuraties automatisch worden toegepast in plaats van handmatige invoer te vereisen. Het vervangt uren van per-instantie afstemming door één synchronisatiebewerking, waardoor elke arr-app in uw stack in lijn blijft met de nieuwste gemeenschapsstandaarden.

Profilarr zelf hosten naast uw mediastack betekent dat profielupdates volgens uw schema plaatsvinden, met volledig inzicht in wat er is gewijzigd en waarom — zonder afhankelijkheid van externe services om configuratie naar uw lokale apps te pushen.