Installeer Profilarr met één klik installatie.
Automatiseringstool die kwaliteitsprofielen en aangepaste formaten synchroniseert van communitydatabases naar uw Radarr- en Sonarr-instanties.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Profilarr kunt bouwen
Profilarr verbindt uw zelf-gehoste Radarr- en Sonarr-instanties met door de gemeenschap onderhouden databases van kwaliteitsprofielen en aangepaste formaten, waarbij geteste configuraties automatisch worden toegepast in plaats van handmatige invoer te vereisen. Het vervangt uren van per-instantie afstemming door één synchronisatiebewerking, waardoor elke arr-app in uw stack in lijn blijft met de nieuwste gemeenschapsstandaarden.
Profilarr zelf hosten naast uw mediastack betekent dat profielupdates volgens uw schema plaatsvinden, met volledig inzicht in wat er is gewijzigd en waarom — zonder afhankelijkheid van externe services om configuratie naar uw lokale apps te pushen.
Key features van Profilarr
Profielsynchronisatieautomatisering
Haalt kwaliteitsprofielen op uit externe communitydatabases en past deze toe op Radarr en Sonarr zonder handmatig kopiëren en plakken tussen instanties.
Aangepast formaatbeheer
Synchroniseert aangepaste indelingsdefinities en scores zodat elke instantie in uw stack dezelfde geteste configuratie gebruikt.
Ondersteuning voor meerdere instanties
Beheert meerdere Radarr- en Sonarr-instanties vanuit één interface, waarbij ze allemaal consistent blijven zonder dubbel werk te verrichten.
Web-UI inbegrepen
Browsergebaseerde interface voor het beheren van verbindingen, het activeren van synchronisaties en het controleren van toegepaste wijzigingen — geen SSH of CLI vereist.
Permanente configuratie
Alle instantie-inloggegevens en synchronisatiestatus worden opgeslagen op een benoemd Docker-volume, en overleven herstarts van containers en image-upgrades.
Waarom zou je Profilarr op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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