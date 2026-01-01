NZBHydra2 is een Usenet meta-zoekmachine waarmee u tientallen indexers kunt bevragen – zowel Usenet-specifieke Newznab-providers als Torznab torrent-indexers – vanuit één uniforme webinterface en via één Newznab-compatibele API. Het dedupliceert resultaten van verschillende providers, past uw kwaliteits- en categorievoorkeuren toe, cachet zoekopdrachten en stelt alles beschikbaar via een eindpunt dat Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr en andere automatiseringstools direct kunnen benaderen.

Het zelf hosten van NZBHydra2 op een VPS geeft uw Arr-stack een enkele, snelle, door de eigenaar beheerde aggregator in plaats van elke downloader afzonderlijk naar elke indexer te laten wijzen – eenvoudigere configuratie, minder API-aanroepen per provider en gecentraliseerde statistieken over welke indexers daadwerkelijk leveren.