Implementeer NZBHydra2 met één-klik installatie.
Usenet meta-zoekmachine die tientallen indexers samenbrengt achter één enkel uniform Newznab API-eindpunt.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met NZBHydra2 kunt bouwen
NZBHydra2 is een Usenet meta-zoekmachine waarmee u tientallen indexers kunt bevragen – zowel Usenet-specifieke Newznab-providers als Torznab torrent-indexers – vanuit één uniforme webinterface en via één Newznab-compatibele API. Het dedupliceert resultaten van verschillende providers, past uw kwaliteits- en categorievoorkeuren toe, cachet zoekopdrachten en stelt alles beschikbaar via een eindpunt dat Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr en andere automatiseringstools direct kunnen benaderen.
Het zelf hosten van NZBHydra2 op een VPS geeft uw Arr-stack een enkele, snelle, door de eigenaar beheerde aggregator in plaats van elke downloader afzonderlijk naar elke indexer te laten wijzen – eenvoudigere configuratie, minder API-aanroepen per provider en gecentraliseerde statistieken over welke indexers daadwerkelijk leveren.
Key features van NZBHydra2
Uniform Newznab-eindpunt
Voegt tientallen indexers samen achter één enkele Newznab- en Torznab-API, zodat Sonarr, Radarr en Lidarr slechts één invoer nodig hebben in plaats van vele.
Provideroverschrijdende deduplicatie
Herkent dubbele releases van verschillende indexeerders, rangschikt ze volgens uw prioriteitsregels en toont alleen de beste treffer per releasegroep.
Zoekcaching en -statistieken
Cachet recente zoekopdrachten en volgt de hitrate per indexer, responstijd en het aantal grabs, zodat je kunt zien welke providers het werk doen.
Flexibele resultaatfiltering
Filters voor kwaliteit, taal, leeftijd en grootte per categorie houden releases van lage kwaliteit buiten uw Arr-automatiseringspipeline.
Accounts voor meerdere gebruikers
Optionele accounts per gebruiker met op rollen gebaseerde machtigingen laten meerdere gezinsleden dezelfde aggregator delen zonder dat de zichtbaarheid wordt overschreden.
Waarom zou je NZBHydra2 op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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