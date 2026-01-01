Implementeer Apache Pinot met één-klik installatie.
Realtime gedistribueerde OLAP-gegevensopslag ontworpen voor subseconde-analyse van streaming- en batchgegevens op enorme schaal.
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Wat je met Apache Pinot kunt bouwen
Apache Pinot is een real-time gedistribueerde OLAP-gegevensopslag, gebouwd bij LinkedIn en in productie gebruikt door Uber, Stripe, Walmart, Target en Slack om gebruikersgerichte analyses uit te voeren op miljarden gebeurtenissen. Het neemt gegevens op uit streamingbronnen zoals Kafka en Kinesis, evenals batchbronnen zoals S3 en HDFS, en beantwoordt SQL-query's in milliseconden, zelfs met duizenden gelijktijdige gebruikers.
Het zelf hosten van Pinot op uw eigen VPS houdt de querylatentie, retentiebeleid en tenantconfiguratie onder directe controle, zonder facturering per query of vendor lock-in. De Pinot Controller wordt geleverd met een geïntegreerde webconsole voor schemabeheer, tabelconfiguratie en ad-hoc SQL-verkenning.
Key features van Apache Pinot
Subseconde SQL-query's
Kolomopslag met sterboom-, geïnverteerde en bereikindexen levert p99-querylatentie in milliseconden op over miljarden rijen.
Realtime en batch-inname
Native connectors voor Kafka, Kinesis, Pulsar, S3, GCS, HDFS en JDBC laten je streaming en historische gegevens binnen één tabel mixen.
Hoge gelijktijdigheid
Ontworpen voor duizenden query's per seconde vanuit gebruikersgerichte dashboards en interne analyseproducten zonder voorberekening.
Ingebouwde queryconsole
De Pinot Controller wordt geleverd met een web-UI voor het doorbladeren van tabellen, het uitvoeren van ad-hoc SQL en het beheren van schema's, segmenten en tenants.
Upsert en ontdubbel tabellen
Upserts met primaire sleutel en gedeeltelijke updates maken Pinot geschikt voor vastlegging van gegevenswijzigingen en veranderlijke gebeurtenisstromen, niet alleen append-only logs.
Waarom zou je Apache Pinot op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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