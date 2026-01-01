Apache Pinot is een real-time gedistribueerde OLAP-gegevensopslag, gebouwd bij LinkedIn en in productie gebruikt door Uber, Stripe, Walmart, Target en Slack om gebruikersgerichte analyses uit te voeren op miljarden gebeurtenissen. Het neemt gegevens op uit streamingbronnen zoals Kafka en Kinesis, evenals batchbronnen zoals S3 en HDFS, en beantwoordt SQL-query's in milliseconden, zelfs met duizenden gelijktijdige gebruikers.

Het zelf hosten van Pinot op uw eigen VPS houdt de querylatentie, retentiebeleid en tenantconfiguratie onder directe controle, zonder facturering per query of vendor lock-in. De Pinot Controller wordt geleverd met een geïntegreerde webconsole voor schemabeheer, tabelconfiguratie en ad-hoc SQL-verkenning.