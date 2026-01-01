Tot wel 69% korting voor Dasharr

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Zelf-gehost dashboard dat upload-, download- en bounty-statistieken bijhoudt van meer dan twintig privé-torrenttrackers.

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AI-beheerde VPS
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32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Dasharr kunt bouwen

Dasharr is een open-source Rust- en Vue-dashboard, specifiek gebouwd voor gebruikers van privé torrent-trackers. Het peilt periodiek elke indexer die u inschakelt, slaat de geschiedenis op in PostgreSQL, en toont langetermijntrends in upload, download, ratio, bonuspunten en bounty die de trackers zelf zelden tonen buiten de huidige waarde.

Door Dasharr zelf te hosten op uw VPS, blijven elke API-sleutel en de volledige geschiedenis van uw trackeraccounts volledig op uw eigen infrastructuur, in plaats van bij een externe dienst. Statistieken worden elke zes uur op de achtergrond verzameld, zodat u uploads, geautomatiseerde tools en bounty-uitgaven over al uw trackers heen kunt correleren in één enkele tijdlijn.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van Dasharr

Multi-tracker ondersteuning

Ingebouwde collectors voor meer dan twintig private trackers, waaronder RED, BTN, GGn, MAM, OPS, BLU, ANT, FNP, en nog veel meer, onder één enkel dashboard.

Langetermijngeschiedenis

Elke peiling wordt opgeslagen in PostgreSQL, zodat je kunt zien hoe upload, ratio en bonuspunten evolueren over weken en maanden, in plaats van alleen de huidige momentopname.

Geplande inzameling

Statistieken worden automatisch elke zes uur op de achtergrond vernieuwd, zodat het dashboard altijd de recente activiteit weergeeft zonder handmatige synchronisatie.

Bountyplanning

Volg bounty-inkomsten en -uitgaven over trackers om te plannen hoeveel kan worden toegewezen aan verzoeken over een willekeurig gekozen tijdsbestek.

OpenAPI gedocumenteerd

Elk eindpunt wordt blootgesteld via een Swagger UI op /swagger-ui/, zodat de gegevens kunnen worden opgevraagd vanuit aangepaste scripts, Grafana of andere dashboards.

Privé door ontwerp

Tracker API-sleutels verlaten nooit uw VPS — de backend communiceert rechtstreeks met elke indexer en slaat inloggegevens op in uw eigen PostgreSQL-database.

Waarom zou je Dasharr op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.

Gad Iradufasha
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30 dagen geld-teruggarantie

Probeer het zonder risico met onze 30-dagen geld-teruggarantie. Zie ons terugbetalingsbeleid voor meer informatie.

Aan de slag

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