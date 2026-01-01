Installeer Dasharr met één-klik installatie.
Zelf-gehost dashboard dat upload-, download- en bounty-statistieken bijhoudt van meer dan twintig privé-torrenttrackers.
Kies een VPS-abonnement voor Dasharr
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Dasharr kunt bouwen
Dasharr is een open-source Rust- en Vue-dashboard, specifiek gebouwd voor gebruikers van privé torrent-trackers. Het peilt periodiek elke indexer die u inschakelt, slaat de geschiedenis op in PostgreSQL, en toont langetermijntrends in upload, download, ratio, bonuspunten en bounty die de trackers zelf zelden tonen buiten de huidige waarde.
Door Dasharr zelf te hosten op uw VPS, blijven elke API-sleutel en de volledige geschiedenis van uw trackeraccounts volledig op uw eigen infrastructuur, in plaats van bij een externe dienst. Statistieken worden elke zes uur op de achtergrond verzameld, zodat u uploads, geautomatiseerde tools en bounty-uitgaven over al uw trackers heen kunt correleren in één enkele tijdlijn.
Key features van Dasharr
Multi-tracker ondersteuning
Ingebouwde collectors voor meer dan twintig private trackers, waaronder RED, BTN, GGn, MAM, OPS, BLU, ANT, FNP, en nog veel meer, onder één enkel dashboard.
Langetermijngeschiedenis
Elke peiling wordt opgeslagen in PostgreSQL, zodat je kunt zien hoe upload, ratio en bonuspunten evolueren over weken en maanden, in plaats van alleen de huidige momentopname.
Geplande inzameling
Statistieken worden automatisch elke zes uur op de achtergrond vernieuwd, zodat het dashboard altijd de recente activiteit weergeeft zonder handmatige synchronisatie.
Bountyplanning
Volg bounty-inkomsten en -uitgaven over trackers om te plannen hoeveel kan worden toegewezen aan verzoeken over een willekeurig gekozen tijdsbestek.
OpenAPI gedocumenteerd
Elk eindpunt wordt blootgesteld via een Swagger UI op /swagger-ui/, zodat de gegevens kunnen worden opgevraagd vanuit aangepaste scripts, Grafana of andere dashboards.
Privé door ontwerp
Tracker API-sleutels verlaten nooit uw VPS — de backend communiceert rechtstreeks met elke indexer en slaat inloggegevens op in uw eigen PostgreSQL-database.
Waarom zou je Dasharr op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.