Dasharr is een open-source Rust- en Vue-dashboard, specifiek gebouwd voor gebruikers van privé torrent-trackers. Het peilt periodiek elke indexer die u inschakelt, slaat de geschiedenis op in PostgreSQL, en toont langetermijntrends in upload, download, ratio, bonuspunten en bounty die de trackers zelf zelden tonen buiten de huidige waarde.

Door Dasharr zelf te hosten op uw VPS, blijven elke API-sleutel en de volledige geschiedenis van uw trackeraccounts volledig op uw eigen infrastructuur, in plaats van bij een externe dienst. Statistieken worden elke zes uur op de achtergrond verzameld, zodat u uploads, geautomatiseerde tools en bounty-uitgaven over al uw trackers heen kunt correleren in één enkele tijdlijn.