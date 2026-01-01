Papra is een open-source platform voor documentbeheer en archivering, ontworpen voor langdurige opslag en eenvoudig ophalen van persoonlijke en organisatorische documenten — bonnen, garanties, contracten en alles wat u moet bewaren. In tegenstelling tot opgeblazen DMS-oplossingen richt Papra zich op eenvoud: documenten uploaden, taggen, zoeken en jaren later weer terugvinden.

Door Papra zelf te hosten op uw eigen VPS, heeft u volledige controle over uw documenten zonder toegang van derden, geen kosten per document en geen opslaglimieten buiten uw eigen schijf. De ingebouwde SQLite-database betekent nul infrastructuurafhankelijkheden — slechts één container en een volume.