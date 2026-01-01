Installeer Papra met één-klik-installatie.
Minimalistisch open-source documentbeheerplatform voor het archiveren en ophalen van uw belangrijke bestanden.
Kies een VPS-abonnement voor Papra
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Papra kunt bouwen
Papra is een open-source platform voor documentbeheer en archivering, ontworpen voor langdurige opslag en eenvoudig ophalen van persoonlijke en organisatorische documenten — bonnen, garanties, contracten en alles wat u moet bewaren. In tegenstelling tot opgeblazen DMS-oplossingen richt Papra zich op eenvoud: documenten uploaden, taggen, zoeken en jaren later weer terugvinden.
Door Papra zelf te hosten op uw eigen VPS, heeft u volledige controle over uw documenten zonder toegang van derden, geen kosten per document en geen opslaglimieten buiten uw eigen schijf. De ingebouwde SQLite-database betekent nul infrastructuurafhankelijkheden — slechts één container en een volume.
Key features van Papra
Zoeken in volledige tekst
Zoek direct in documentinhoud, tags en metadata — inclusief tekst geëxtraheerd uit gescande afbeeldingen via OCR.
Geautomatiseerde taggingregels
Definieer regels om inkomende documenten automatisch te taggen op basis van bestandsnaam-patronen of inhoud, waardoor uw archief georganiseerd blijft zonder handmatige inspanning.
E-mailinname
Stuur documenten rechtstreeks naar uw Papra-inbox via e-mail, waardoor het eenvoudig is om bonnen en facturen te archiveren zodra ze binnenkomen.
Organisaties en delen
Maak meerdere organisaties aan en nodig medewerkers uit, zodat gezinnen of kleine teams documenten samen kunnen beheren in afzonderlijke ruimtes.
API en webhooks
Integreer Papra met andere tools via de REST API, CLI, SDK en webhooks voor geautomatiseerde documentworkflows.
Waarom zou je Papra op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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