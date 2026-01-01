Apache Guacamole is een clientloze externe desktopgateway die u toegang geeft tot RDP-, VNC-, SSH- en Telnet-servers vanuit elke moderne webbrowser — geen plug-ins, geen native clientsoftware en geen installatie per apparaat. De browser verzorgt de weergave terwijl een server-side daemon protocollen vertaalt, waardoor externe toegang net zo eenvoudig wordt als het openen van een URL.

Guacamole zelf hosten op uw eigen VPS verandert uw server in een centrale jumphost voor het beheren van externe machines overal ter wereld. Ingebouwd gebruikersbeheer, auditlogs en het delen van verbindingen maken het even nuttig voor solo-beheerders en kleine teams, terwijl elke referentie en sessie onder uw directe controle blijft.