Implementeer Apache Guacamole in één klik installatie.
Clientloze externe desktopgateway voor toegang tot RDP-, SSH-, VNC- en Telnet-verbindingen rechtstreeks vanuit uw webbrowser.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Apache Guacamole kunt bouwen
Apache Guacamole is een clientloze externe desktopgateway die u toegang geeft tot RDP-, VNC-, SSH- en Telnet-servers vanuit elke moderne webbrowser — geen plug-ins, geen native clientsoftware en geen installatie per apparaat. De browser verzorgt de weergave terwijl een server-side daemon protocollen vertaalt, waardoor externe toegang net zo eenvoudig wordt als het openen van een URL.
Guacamole zelf hosten op uw eigen VPS verandert uw server in een centrale jumphost voor het beheren van externe machines overal ter wereld. Ingebouwd gebruikersbeheer, auditlogs en het delen van verbindingen maken het even nuttig voor solo-beheerders en kleine teams, terwijl elke referentie en sessie onder uw directe controle blijft.
Key features van Apache Guacamole
Clientloze browsertoegang
Maak verbinding met elke RDP-, VNC-, SSH- of Telnet-host rechtstreeks vanuit een browsertabblad — geen clientsoftware, geen plug-ins, geen firewall-oplossingen.
Multi-protocol ondersteuning
Ingebouwde adapters voor RDP, VNC, SSH, Telnet en Kubernetes voorzien in de dagelijkse behoeften van beheerders, ontwikkelaars en beveiligingsteams.
Gecentraliseerde inloggegevens
Sla serverwachtwoorden, SSH-sleutels en certificaten eenmalig op in Guacamole en verleen gebruikers toegang zonder ooit de onderliggende geheimen te delen.
Gebruikers- en groepsbeheer
Op rollen gebaseerde machtigingen, LDAP- en SAML-integratie, en toegangsregels per verbinding houden grote teams georganiseerd naarmate het aantal verbindingen toeneemt.
Sessieopname en audit
Optionele sessieopname en gedetailleerde activiteitenlogboeken maken het eenvoudig om te controleren wie waar verbinding maakte en wat ze deden.
Waarom zou je Apache Guacamole op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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