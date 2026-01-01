Dolibarr is een modulair, open-source ERP- en CRM-platform dat het volledige scala aan bedrijfsactiviteiten omvat — klantbeheer, offertes, facturen, voorraad, projecten, personeelszaken en boekhouding — in één geïntegreerd systeem. De modulegebaseerde architectuur stelt u in staat om alleen de functies te activeren die uw bedrijf nodig heeft, waardoor de interface overzichtelijk blijft naarmate uw vereisten toenemen.

Dolibarr zelf hosten op uw VPS betekent dat uw financiële gegevens, klantgegevens en bedrijfsdocumenten worden opgeslagen op infrastructuur die u volledig beheert. Er zijn geen licentiekosten per gebruiker, geen door de leverancier opgelegde opslaglimieten en geen abonnement vereist om geavanceerde modules te ontgrendelen — waardoor het een kosteneffectieve langetermijnkeuze is voor groeiende bedrijven die volledige eigendom willen van hun operationele gegevens.