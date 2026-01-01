Implementeer Dolibarr met één-klik installatie.
Open-source ERP- en CRM-platform voor het beheren van verkoop, facturatie, voorraad en bedrijfsactiviteiten.
Kies een VPS-abonnement voor Dolibarr
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Dolibarr kunt bouwen
Dolibarr is een modulair, open-source ERP- en CRM-platform dat het volledige scala aan bedrijfsactiviteiten omvat — klantbeheer, offertes, facturen, voorraad, projecten, personeelszaken en boekhouding — in één geïntegreerd systeem. De modulegebaseerde architectuur stelt u in staat om alleen de functies te activeren die uw bedrijf nodig heeft, waardoor de interface overzichtelijk blijft naarmate uw vereisten toenemen.
Dolibarr zelf hosten op uw VPS betekent dat uw financiële gegevens, klantgegevens en bedrijfsdocumenten worden opgeslagen op infrastructuur die u volledig beheert. Er zijn geen licentiekosten per gebruiker, geen door de leverancier opgelegde opslaglimieten en geen abonnement vereist om geavanceerde modules te ontgrendelen — waardoor het een kosteneffectieve langetermijnkeuze is voor groeiende bedrijven die volledige eigendom willen van hun operationele gegevens.
Key features van Dolibarr
Geïntegreerd CRM
Volg leads, beheer contacten en bewaak de verkooppijplijn van eerste contact tot ondertekende factuur op één plek.
Facturatie en offertes
Genereer professionele offertes, converteer deze naar bestellingen en verstuur facturen met geautomatiseerde betalingsopvolging en herinneringen.
Voorraadbeheer
Bewaak voorraadniveaus, beheer inkooporders en volg productbewegingen over magazijnen of locaties.
Project- en tijdregistratie
Wijs taken toe, registreer tijd op projecten en meet de winstgevendheid met ingebouwd resource- en budgetbeheer.
Modulaire architectuur
Activeer alleen de modules die uw bedrijf vandaag nodig heeft, en schakel vervolgens extra functies in naarmate uw activiteiten uitbreiden.
Waarom zou je Dolibarr op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.