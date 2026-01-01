GrowthBook is een open-source platform voor feature flags en A/B-testen dat engineering- en productteams volledige controle geeft over hun experimenteerinfrastructuur. Het maakt rechtstreeks verbinding met uw bestaande datawarehouse â€” BigQuery, Snowflake, Redshift, ClickHouse of PostgreSQL â€” zodat experimentresultaten worden geanalyseerd op de plek waar uw gegevens zich al bevinden, zonder dat gebeurtenissen via een externe service hoeven te worden doorgestuurd.

GrowthBook zelf hosten op uw VPS elimineert prijzen per gebruiker, houdt experimentconfiguraties en gebruikersgegevens op uw eigen infrastructuur, en maakt een onbeperkt aantal teamleden en experimenten mogelijk tegen vaste infrastructuurkosten â€” cruciaal voor teams in gereguleerde sectoren of die privacygevoelige producten ontwikkelen.