Implementeer GrowthBook met Ã©Ã©n-klik installatie.
Open-source feature flagging en A/B-testplatform met warehouse-native experimentanalyse.
Kies een VPS-abonnement voor GrowthBook
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met GrowthBook kunt bouwen
GrowthBook is een open-source platform voor feature flags en A/B-testen dat engineering- en productteams volledige controle geeft over hun experimenteerinfrastructuur. Het maakt rechtstreeks verbinding met uw bestaande datawarehouse â€” BigQuery, Snowflake, Redshift, ClickHouse of PostgreSQL â€” zodat experimentresultaten worden geanalyseerd op de plek waar uw gegevens zich al bevinden, zonder dat gebeurtenissen via een externe service hoeven te worden doorgestuurd.
GrowthBook zelf hosten op uw VPS elimineert prijzen per gebruiker, houdt experimentconfiguraties en gebruikersgegevens op uw eigen infrastructuur, en maakt een onbeperkt aantal teamleden en experimenten mogelijk tegen vaste infrastructuurkosten â€” cruciaal voor teams in gereguleerde sectoren of die privacygevoelige producten ontwikkelen.
Key features van GrowthBook
Geavanceerd A/B-testen
Voer experimenten uit met Bayesiaanse en frequentistische statistische methoden, CUPED variantiereductie en sequentiÃ«le tests om sneller tot conclusies te komen met grotere nauwkeurigheid.
Beheer van feature flags
Richt de uitrol van functies op basis van gebruikerskenmerken, percentage of vereiste vlaggen, waardoor geleidelijke releases en directe terugdraaiingen mogelijk zijn zonder nieuwe implementaties.
Datawarehouse-native Analyse
Experimentstatistieken worden direct berekend in BigQuery, Snowflake, Redshift of PostgreSQL, waarbij gevoelige gegevens in uw bestaande infrastructuur blijven.
Meertalige SDK's
Integreer GrowthBook in elke stack met officiÃ«le SDK's voor React, JavaScript, Python, Go, Ruby, PHP, iOS, Android en meer.
Visuele Experiment Editor
Voer no-code A/B-tests uit op webpagina's met behulp van de visuele editor, zonder dat technische wijzigingen aan de codebase van de applicatie vereist zijn.
Waarom zou je GrowthBook op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf Ã©Ã©n centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf Ã©Ã©n centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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