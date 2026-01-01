Tot wel 69% korting voor GrowthBook

Implementeer GrowthBook met Ã©Ã©n-klik installatie.

Open-source feature flagging en A/B-testplatform met warehouse-native experimentanalyse.

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Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
5,49â‚¬/mnd
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Implementeer GrowthBook met Ã©Ã©n-klik installatie.

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69% korting
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 â‚¬/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 â‚¬/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 â‚¬/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 â‚¬/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 â‚¬/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 â‚¬/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 â‚¬/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 â‚¬/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
EÃ©n-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
EÃ©n-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met GrowthBook kunt bouwen

GrowthBook is een open-source platform voor feature flags en A/B-testen dat engineering- en productteams volledige controle geeft over hun experimenteerinfrastructuur. Het maakt rechtstreeks verbinding met uw bestaande datawarehouse â€” BigQuery, Snowflake, Redshift, ClickHouse of PostgreSQL â€” zodat experimentresultaten worden geanalyseerd op de plek waar uw gegevens zich al bevinden, zonder dat gebeurtenissen via een externe service hoeven te worden doorgestuurd.

GrowthBook zelf hosten op uw VPS elimineert prijzen per gebruiker, houdt experimentconfiguraties en gebruikersgegevens op uw eigen infrastructuur, en maakt een onbeperkt aantal teamleden en experimenten mogelijk tegen vaste infrastructuurkosten â€” cruciaal voor teams in gereguleerde sectoren of die privacygevoelige producten ontwikkelen.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van GrowthBook

Geavanceerd A/B-testen

Voer experimenten uit met Bayesiaanse en frequentistische statistische methoden, CUPED variantiereductie en sequentiÃ«le tests om sneller tot conclusies te komen met grotere nauwkeurigheid.

Beheer van feature flags

Richt de uitrol van functies op basis van gebruikerskenmerken, percentage of vereiste vlaggen, waardoor geleidelijke releases en directe terugdraaiingen mogelijk zijn zonder nieuwe implementaties.

Datawarehouse-native Analyse

Experimentstatistieken worden direct berekend in BigQuery, Snowflake, Redshift of PostgreSQL, waarbij gevoelige gegevens in uw bestaande infrastructuur blijven.

Meertalige SDK's

Integreer GrowthBook in elke stack met officiÃ«le SDK's voor React, JavaScript, Python, Go, Ruby, PHP, iOS, Android en meer.

Visuele Experiment Editor

Voer no-code A/B-tests uit op webpagina's met behulp van de visuele editor, zonder dat technische wijzigingen aan de codebase van de applicatie vereist zijn.

Waarom zou je GrowthBook op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf Ã©Ã©n centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf Ã©Ã©n centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, AziÃ« en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.

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30 dagen geld-teruggarantie

Probeer het zonder risico met onze 30-dagen geld-teruggarantie. Zie ons terugbetalingsbeleid voor meer informatie.

Aan de slag

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