Implementeer IT-tools met één-klik installatie.
Zelf-gehoste verzameling van ontwikkelaarshulpmiddelen — encoders, formatters, hash-generatoren en netwerkhulpmiddelen in één interface.
Kies een VPS-abonnement voor IT Tools
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met IT Tools kunt bouwen
IT Tools brengt tientallen essentiële hulpprogramma's voor ontwikkelaars, systeembeheerders en IT-professionals samen in één overzichtelijke webinterface. Van JSON-formatters en JWT-decoders tot subnetcalculators en wachtwoordgeneratoren, elke tool draait volledig in de browser, zodat gevoelige gegevens uw apparaat nooit verlaten.
Het zelf hosten van IT Tools op een VPS geeft uw team een privé, altijd beschikbare toolbox zonder afhankelijk te zijn van openbare online diensten. Dit is bijzonder waardevol in organisaties met beveiligingsbeleid tegen het gebruik van webtools van derden of in omgevingen met beperkte uitgaande internettoegang.
Key features van IT Tools
Verwerking aan de clientzijde
Alle bewerkingen worden rechtstreeks in de browser uitgevoerd — gevoelige gegevens zoals tokens, hashes en certificaten bereiken de server nooit.
Crypto- en Hashhulpmiddelen
Genereer MD5-, SHA- en bcrypt-hashes, maak UUID's aan, decodeer JWT-tokens en werk met Base64 en HMAC zonder de interface te verlaten.
Codeopmakers
Opmaak en verklein JSON, SQL, XML, CSS en JavaScript direct om de uitvoer van API's, logs of build-pipelines op te schonen.
Netwerkhulpprogramma's
IPv4- en IPv6-subnetcalculators, poortcheckers en MAC-adres opzoektools voor dagelijkse netwerkbeheertaken.
Generatoren en Converters
Generatie van sterke wachtwoorden, lorem ipsum, datumconversie, eenheidsconversie en basisconversie in één doorzoekbare interface.
Waarom zou je IT Tools op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.