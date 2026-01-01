Locust implementeren met één-klik installatie.
Scriptbaar Python belastingtestframework voor het simuleren van gelijktijdige gebruikers met een realtime webdashboard.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Locust kunt bouwen
Locust is een open-source, op Python gebaseerde belastingtesttool waarmee engineeringteams gebruikersgedrag kunnen definiëren in pure Python-code en miljoenen gelijktijdige verzoeken kunnen afspelen tegen elke HTTP- of aangepaste-protocoltarget. In tegenstelling tot GUI-first tools zijn Locust-scenario's versiebeheerde scripts, waardoor tests eenvoudig te beoordelen, te parameteriseren en te integreren zijn in CI/CD-pijplijnen.
De ingebouwde web-UI toont live doorvoer, responstijdpercentielen en foutpercentages terwijl tests worden uitgevoerd, en stelt u in staat gebruikers in realtime op of af te schalen zonder opnieuw op te starten. Door Locust zelf te hosten op uw VPS blijven testverkeer en inloggegevens buiten de SaaS-infrastructuur van derden en kunt u de loadgenerator dicht bij het doelsysteem plaatsen om kunstmatige netwerklatentie te minimaliseren.
Key features van Locust
Python Locustfiles
Schrijf testscenario's als gewone Python-klassen met volledige toegang tot de standaardbibliotheek en pakketten van derden, waardoor versiebeheer en CI-integratie mogelijk wordt.
Realtime Webdashboard
Monitor verzoeken per seconde, responstijdpercentielen en foutpercentages live in uw browser, en pas het aantal gelijktijdige gebruikers aan zonder de test te stoppen.
Gedistribueerde belastinggeneratie
Voeg worker-nodes toe om de belasting van meerdere machines te coördineren, schaalbaar tot miljoenen gelijktijdige gebruikers met centraal verzamelde geaggregeerde statistieken.
Ondersteuning voor elk protocol
Test REST API's, WebSockets, gRPC en aangepaste TCP-protocollen door de basis User-klasse uit te breiden met elke Python-bibliotheek.
Headless CI-modus
Voer tests niet-interactief uit met configureerbare slagings-/faaldrempels voor faalpercentages en latentie om implementaties automatisch in uw pijplijn te blokkeren.
Waarom zou je Locust op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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