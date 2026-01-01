Locust is een open-source, op Python gebaseerde belastingtesttool waarmee engineeringteams gebruikersgedrag kunnen definiëren in pure Python-code en miljoenen gelijktijdige verzoeken kunnen afspelen tegen elke HTTP- of aangepaste-protocoltarget. In tegenstelling tot GUI-first tools zijn Locust-scenario's versiebeheerde scripts, waardoor tests eenvoudig te beoordelen, te parameteriseren en te integreren zijn in CI/CD-pijplijnen.

De ingebouwde web-UI toont live doorvoer, responstijdpercentielen en foutpercentages terwijl tests worden uitgevoerd, en stelt u in staat gebruikers in realtime op of af te schalen zonder opnieuw op te starten. Door Locust zelf te hosten op uw VPS blijven testverkeer en inloggegevens buiten de SaaS-infrastructuur van derden en kunt u de loadgenerator dicht bij het doelsysteem plaatsen om kunstmatige netwerklatentie te minimaliseren.