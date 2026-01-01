Implementeer Apache Gravitino met één-klik installatie.
Open-source metadatalake dat catalogi, schema's en tabellen verenigt over Iceberg, Hive, MySQL en PostgreSQL achter één API.
Kies een VPS-abonnement voor Apache Gravitino
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Apache Gravitino kunt bouwen
Apache Gravitino is een geo-gedistribueerd, gefedereerd metadata lake dat datateams één plek biedt om tabellen, schema's, bestandsets, modellen en toegangsbeleid te beheren over heterogene catalogi heen. In tegenstelling tot een traditionele Hive Metastore, federeert Gravitino bestaande catalogi zonder metadata te kopiëren en stelt deze beschikbaar via een uniforme REST API en moderne web-UI, zodat engines zoals Trino, Spark, Flink en Doris dezelfde logische weergave kunnen bevragen.
Het zelf hosten van Gravitino op uw eigen VPS houdt gevoelige herkomst, schemadefinities en referentiekoppelingen binnen uw omgeving en vermijdt de terugkerende kosten van beheerde metadataservices. Het gebundelde Iceberg REST-cataloguseindpunt is direct klaar om lakehouse-tabellen te ondersteunen.
Key features van Apache Gravitino
Geünificeerd metadatameer
Federeren van Iceberg-, Hive-, JDBC- en bestandssysteemcatalogi achter één enkele REST API en een drielaagse metalake.catalog.schema-naamruimte.
Ingebouwde Iceberg REST
Levert een Iceberg REST catalogus-eindpunt op poort 9001, zodat Spark, Flink en Trino Iceberg-tabellen kunnen lezen en schrijven zonder een externe service.
Moderne web-UI
Blader door metalakes, catalogi, schema's en tabellen, bewerk eigenschappen en inspecteer herkomst vanaf een ingebouwde webconsole — geen extra container vereist.
Compatibiliteit met meerdere engines
Trino-, Spark-, Flink-, Doris- en PyIceberg-connectoren communiceren met Gravitino, zodat dezelfde metadata SQL-, batch- en streaming-workloads aanstuurt.
Bestandsset- en modelcatalogi
Beheert ongestructureerde bestandscollecties en ML-modelmetadata naast tabellen, waardoor AI- en lakehouse-workloads één governance-vlak krijgen.
Waarom zou je Apache Gravitino op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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