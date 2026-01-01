Installeer HyperDX met één-klik installatie.
Open-source observeerbaarheidsplatform dat logs, traces, metrics en sessieherhalingen verenigt in een Datadog-achtige interface.
Kies een VPS-abonnement voor HyperDX
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met HyperDX kunt bouwen
HyperDX is een open-source observatieplatform dat logs, traces, metrics en sessie-herhalingen consolideert in één interface — een zelf-hostbaar alternatief voor Datadog en andere commerciële APM-tools. Het is gebouwd op ClickHouse voor snelle queries over telemetrie met hoge cardinaliteit en spreekt native OpenTelemetry, zodat elke met OTEL geïnstrumenteerde applicatie gegevens kan verzenden zonder aangepaste exporters of propriëtaire agents.
Het zelf hosten van HyperDX op uw VPS voorkomt per-host en per-GB opnamekosten die onvoorspelbaar schalen met het verkeer. Logs, traces en gebruikerssessiegegevens — vaak met klantidentificaties, API-payloads en interne systeemdetails — blijven op uw eigen infrastructuur, waarbij retentie en toegang volledig door u worden beheerd.
Key features van HyperDX
Uniforme observeerbaarheid
Logs, traces, metrics en sessieherhalingen leven in één UI, zodat engineers van een mislukt verzoek kunnen overschakelen naar de volledige back-trace zonder van tools te wisselen.
OpenTelemetry-native
Neem gegevens op van elke OpenTelemetry-geïnstrumenteerde service via OTLP gRPC of HTTP — geen aangepaste exporters of bedrijfseigen agents vereist.
Door ClickHouse aangedreven query's
Gebouwd op ClickHouse voor zoekopdrachten in minder dan een seconde over logs en traces met hoge cardinaliteit, zonder afwegingen op het gebied van pre-aggregatie of sampling.
Sessiereplays
Speel frontend gebruikerssessies af die gekoppeld zijn aan backend traces om precies te zien wat een gebruiker deed in de momenten voordat een fout optrad.
Dashboards en waarschuwingen
Maak aangepaste grafieken van elk signaal en activeer waarschuwingen op logpatronen, traceerfouten of metrische drempels via Slack, PagerDuty of webhooks.
Zelf gehoste privacy
Houd klantidentificaties, API-payloads en interne systeemdetails op uw eigen infrastructuur zonder prijs per host of per GB.
Waarom zou je HyperDX op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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