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Open-source observeerbaarheidsplatform dat logs, traces, metrics en sessieherhalingen verenigt in een Datadog-achtige interface.

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AI-beheerde VPS
7,79/mnd
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KVM 2
21,99
7,79/mnd
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Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
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8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
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8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met HyperDX kunt bouwen

HyperDX is een open-source observatieplatform dat logs, traces, metrics en sessie-herhalingen consolideert in één interface — een zelf-hostbaar alternatief voor Datadog en andere commerciële APM-tools. Het is gebouwd op ClickHouse voor snelle queries over telemetrie met hoge cardinaliteit en spreekt native OpenTelemetry, zodat elke met OTEL geïnstrumenteerde applicatie gegevens kan verzenden zonder aangepaste exporters of propriëtaire agents.

Het zelf hosten van HyperDX op uw VPS voorkomt per-host en per-GB opnamekosten die onvoorspelbaar schalen met het verkeer. Logs, traces en gebruikerssessiegegevens — vaak met klantidentificaties, API-payloads en interne systeemdetails — blijven op uw eigen infrastructuur, waarbij retentie en toegang volledig door u worden beheerd.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van HyperDX

Uniforme observeerbaarheid

Logs, traces, metrics en sessieherhalingen leven in één UI, zodat engineers van een mislukt verzoek kunnen overschakelen naar de volledige back-trace zonder van tools te wisselen.

OpenTelemetry-native

Neem gegevens op van elke OpenTelemetry-geïnstrumenteerde service via OTLP gRPC of HTTP — geen aangepaste exporters of bedrijfseigen agents vereist.

Door ClickHouse aangedreven query's

Gebouwd op ClickHouse voor zoekopdrachten in minder dan een seconde over logs en traces met hoge cardinaliteit, zonder afwegingen op het gebied van pre-aggregatie of sampling.

Sessiereplays

Speel frontend gebruikerssessies af die gekoppeld zijn aan backend traces om precies te zien wat een gebruiker deed in de momenten voordat een fout optrad.

Dashboards en waarschuwingen

Maak aangepaste grafieken van elk signaal en activeer waarschuwingen op logpatronen, traceerfouten of metrische drempels via Slack, PagerDuty of webhooks.

Zelf gehoste privacy

Houd klantidentificaties, API-payloads en interne systeemdetails op uw eigen infrastructuur zonder prijs per host of per GB.

Waarom zou je HyperDX op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.

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30 dagen geld-teruggarantie

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