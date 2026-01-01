HyperDX is een open-source observatieplatform dat logs, traces, metrics en sessie-herhalingen consolideert in één interface — een zelf-hostbaar alternatief voor Datadog en andere commerciële APM-tools. Het is gebouwd op ClickHouse voor snelle queries over telemetrie met hoge cardinaliteit en spreekt native OpenTelemetry, zodat elke met OTEL geïnstrumenteerde applicatie gegevens kan verzenden zonder aangepaste exporters of propriëtaire agents.

Het zelf hosten van HyperDX op uw VPS voorkomt per-host en per-GB opnamekosten die onvoorspelbaar schalen met het verkeer. Logs, traces en gebruikerssessiegegevens — vaak met klantidentificaties, API-payloads en interne systeemdetails — blijven op uw eigen infrastructuur, waarbij retentie en toegang volledig door u worden beheerd.