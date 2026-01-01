bknd is een open-source backend-systeem dat datamodellering, authenticatie, mediaverwerking en workflow-primitieven bundelt in één lichtgewicht service met een geïntegreerde admin-gebruikersinterface. Gebouwd op webstandaarden in plaats van één enkele runtime, draait het overal, van Node en Bun tot Cloudflare Workers, Vercel en Deno Deploy, met adapter-gebaseerde toegang tot SQLite, LibSQL of Postgres zonder abstracties op te leggen bovenop uw database-driver.

Het zelf hosten van bknd op uw eigen VPS vervangt leveranciersgebonden BaaS-platforms zoals Firebase of Supabase door een draagbare backend die u volledig bezit. Er zijn geen kosten per verzoek, geen rijlimieten en geen verrassende prijzen naarmate uw project groeit van prototype naar productie.