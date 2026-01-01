Implementeer bknd met één-klik installatie.
Lichtgewicht Firebase-alternatief dat database, authenticatie, media en een admin-interface bundelt in één zelf-gehoste backend.
Kies een VPS-abonnement voor bknd
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met bknd kunt bouwen
bknd is een open-source backend-systeem dat datamodellering, authenticatie, mediaverwerking en workflow-primitieven bundelt in één lichtgewicht service met een geïntegreerde admin-gebruikersinterface. Gebouwd op webstandaarden in plaats van één enkele runtime, draait het overal, van Node en Bun tot Cloudflare Workers, Vercel en Deno Deploy, met adapter-gebaseerde toegang tot SQLite, LibSQL of Postgres zonder abstracties op te leggen bovenop uw database-driver.
Het zelf hosten van bknd op uw eigen VPS vervangt leveranciersgebonden BaaS-platforms zoals Firebase of Supabase door een draagbare backend die u volledig bezit. Er zijn geen kosten per verzoek, geen rijlimieten en geen verrassende prijzen naarmate uw project groeit van prototype naar productie.
Key features van bknd
Visuele gegevensmodellering
Definieer entiteiten, velden en relaties via de admin-gebruikersinterface en krijg direct REST-eindpunten plus een getypte TypeScript SDK voor elke collectie.
Ingebouwde authenticatie
Aanmelden met e-mail en wachtwoord, JWT-tokens, rollen en machtigingen worden standaard meegeleverd, ter vervanging van identiteitsdiensten van derden voor de meeste apps.
Geïntegreerde mediaverwerking
Bestanden uploaden, opslaan en aanbieden, lokaal of via S3-compatibele providers zoals R2, Tigris en Minio, zonder een aparte opslagstack te hoeven toevoegen.
Workflowautomatisering
Stel workflows met meerdere stappen samen die reageren op gegevenswijzigingen, taken plannen en externe API's aanroepen, rechtstreeks vanuit dezelfde backend die uw app aandrijft.
Framework-adapters
Adapters voor Next.js, React Router, Astro, Vite, AWS Lambda, en meer laten je dezelfde bknd instantie insluiten in een bestaand front-end project.
Waarom zou je bknd op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.