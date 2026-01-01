Implementeer Budibase met één-klik installatie.
Open-source low-code platform voor het bouwen van interne bedrijfsapplicaties, beheerderspanelen en geautomatiseerde workflows zonder uitgebreid te coderen.
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Wat je met Budibase kunt bouwen
Budibase is een open-source low-code platform waarmee teams interne tools, dashboards en geautomatiseerde workflows kunnen bouwen via een visuele drag-and-drop bouwer. Het maakt verbinding met PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API's en zijn eigen ingebouwde database, en zet gegevensbronnen in uren, in plaats van weken, om in functionele applicaties.
Budibase zelf hosten op uw eigen VPS houdt bedrijfskritieke gegevens en applicatielogica binnen uw infrastructuur, en voldoet aan de vereisten voor gegevenssoevereiniteit en compliance waaraan cloud-gehoste low-code tools niet kunnen voldoen. De volledige stack — applicatieservice, workerservice, CouchDB-database, Redis-cache en MinIO-objectopslag — draait in één enkele implementatie zonder externe afhankelijkheden.
Key features van Budibase
Visuele App Bouwer
Sleep-en-neerzetcomponenten — tabellen, formulieren, grafieken en knoppen — op een canvas om functionele bedrijfsapplicaties samen te stellen zonder frontendcode te schrijven.
Gegevensverbindingen uit meerdere bronnen
Maak verbinding met PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API's en de ingebouwde CouchDB-database, zodat apps kunnen lezen en schrijven vanuit uw bestaande gegevensbronnen.
Werkstroomautomatisering
Definieer geautomatiseerde processen met triggers, voorwaarden en acties om handmatige stappen in goedkeuringsstromen, meldingen en gegevensoperaties te vervangen.
Op rollen gebaseerd toegangsbeheer
Wijs rollen toe aan gebruikers op applicatieniveau, zodat elk teamlid alleen de gegevens en acties ziet die passen bij hun verantwoordelijkheden.
Aangepaste JavaScript-logica
Duik in JavaScript wanneer visuele bindingen niet volstaan, waardoor ontwikkelaars gedetailleerde controle krijgen over datatransformaties en voorwaardelijk gedrag.
Waarom zou je Budibase op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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