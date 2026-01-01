Chroma implementeren met één-klik-installatie.
Open-source vector database voor AI-applicaties, semantisch zoeken en retrieval-augmented generation pipelines.
Kies een VPS-abonnement voor Chroma
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Chroma kunt bouwen
Chroma is een open-source embedding database, speciaal gebouwd voor AI-toepassingen die high-dimensionale vector embeddings moeten opslaan, indexeren en bevragen. Het integreert native met LangChain, LlamaIndex en de OpenAI SDK, waardoor het de snelste manier is om semantisch zoeken en retrieval-augmented generation (RAG) mogelijkheden toe te voegen aan elke toepassing zonder aangepaste vectorinfrastructuur te bouwen.
Chroma zelf hosten op je VPS houdt je embeddings, documentgegevens en zoekpatronen onder jouw controle, zonder kosten per query en met de flexibiliteit om resources aan te passen naarmate je collectie groeit.
Key features van Chroma
RAG Pipeline Gereed
Ontworpen als de ophaallaag voor LLM-applicaties, zodat u modelantwoorden kunt baseren op uw eigen documenten met minimale integratie-inspanningen.
Framework-integraties
Native ondersteuning voor LangChain, LlamaIndex en de OpenAI SDK betekent dat uw bestaande AI-code verbinding maakt met Chroma met slechts een paar regels configuratie.
Metadatafiltering
Combineer vectorgelijkheidszoekopdracht met gestructureerde metadatafilters om resultaten te verfijnen op datum, categorie of een aangepast kenmerk, zonder nabewerking.
Meerdere Afstandsmetrieken
Kies cosinusgelijkenis, L2-afstand of inproduct per collectie, die overeenkomt met de metriek waarmee uw embeddingmodel is getraind, voor nauwkeurige resultaten.
Permanente opslag
Embeddings en indexen overleven herstarts en updates, zodat uw kennisbank intact blijft zonder documenten opnieuw op te nemen na elke implementatiewijziging.
Waarom zou je Chroma op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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