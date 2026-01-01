COPS implementeren met één-klik installatie.
Lichtgewicht PHP OPDS- en HTML-server voor uw Calibre e-boekbibliotheek, geoptimaliseerd voor shared hosting en setups met weinig resources.
Kies een VPS-abonnement voor COPS
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met COPS kunt bouwen
COPS (Calibre OPDS PHP Server) is een snel, alleen-lezen alternatief voor de ingebouwde Calibre content server. Het ontsluit een bestaande Calibre-bibliotheek — het standaard
metadata.db-bestand — via een eenvoudige HTML-interface voor browsers en een OPDS-feed voor e-boeklezers zoals Moon+ Reader, KyBook, Aldiko en Marvin. Omdat het draait op pure PHP zonder eigen database, blijft het responsief op bescheiden hardware en start het in enkele seconden.
COPS zelf hosten op een VPS geeft mobiele e-boeklezers een snel catalogus-eindpunt zonder een Calibre desktop-instantie draaiende te houden, en werkt natuurlijk samen met Calibre-Web voor gebruikers die een alleen-lezen openbare catalogus willen die gescheiden is van hun volledige beheer-UI.
Key features van COPS
Native OPDS-feed
Ingebouwde OPDS 1.1 catalogus, zodat mobiele leesapps direct kunnen bladeren, zoeken en downloaden uit je Calibre-bibliotheek.
Leest Calibre metadata.db
Wijst direct naar dezelfde SQLite-database die Calibre gebruikt — geen import, geen dubbele bibliotheek, geen synchronisatiestap.
Lichte voetafdruk
Puur PHP zonder externe database, zodat het snel blijft op kleine VPS-abonnementen en bibliotheken met duizenden titels verwerkt.
Browserlezer
Leest EPUB-bestanden rechtstreeks in de browser via Monocle, zodat gebruikers boeken kunnen proeven zonder ze eerst te downloaden.
Aangepaste thema's en configuratie
Aanpasbaar per instantie via
local.php — kies een thema, stel de paginagrootte in, beperk de toegang, of toon meerdere databases tegelijk.
Waarom zou je COPS op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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