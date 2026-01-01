COPS (Calibre OPDS PHP Server) is een snel, alleen-lezen alternatief voor de ingebouwde Calibre content server. Het ontsluit een bestaande Calibre-bibliotheek — het standaard metadata.db -bestand — via een eenvoudige HTML-interface voor browsers en een OPDS-feed voor e-boeklezers zoals Moon+ Reader, KyBook, Aldiko en Marvin. Omdat het draait op pure PHP zonder eigen database, blijft het responsief op bescheiden hardware en start het in enkele seconden.

COPS zelf hosten op een VPS geeft mobiele e-boeklezers een snel catalogus-eindpunt zonder een Calibre desktop-instantie draaiende te houden, en werkt natuurlijk samen met Calibre-Web voor gebruikers die een alleen-lezen openbare catalogus willen die gescheiden is van hun volledige beheer-UI.