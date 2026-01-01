DHIS2 is 's werelds grootste open-source gezondheidsinformatiebeheersysteem, ingezet in meer dan 70 landen om routinematige gezondheids-, immunisatie-, ziektebewakings- en logistieke gegevens vast te leggen, te analyseren en te rapporteren. Gebouwd door de Universiteit van Oslo en een wereldwijde gemeenschap van publieke partners, ondersteunt het nationale gezondheidsprogramma's die ongeveer 2,4 miljard mensen bedienen.

Het zelf hosten van DHIS2 op uw eigen VPS houdt gevoelige patiënt- en programmagegevens volledig onder uw jurisdictie, stelt u in staat metadata, dashboards en integraties aan te passen aan lokale workflows, en vermijdt kosten per gebruiker die gepaard gaan met eigen HMIS-leveranciers.