Implementeer DHIS2 met één-klik installatie.
Open-source platform voor gezondheidsinformatie, gebruikt door nationale gezondheidsdiensten in meer dan 70 landen wereldwijd.
Kies een VPS-abonnement voor DHIS2
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met DHIS2 kunt bouwen
DHIS2 is 's werelds grootste open-source gezondheidsinformatiebeheersysteem, ingezet in meer dan 70 landen om routinematige gezondheids-, immunisatie-, ziektebewakings- en logistieke gegevens vast te leggen, te analyseren en te rapporteren. Gebouwd door de Universiteit van Oslo en een wereldwijde gemeenschap van publieke partners, ondersteunt het nationale gezondheidsprogramma's die ongeveer 2,4 miljard mensen bedienen.
Het zelf hosten van DHIS2 op uw eigen VPS houdt gevoelige patiënt- en programmagegevens volledig onder uw jurisdictie, stelt u in staat metadata, dashboards en integraties aan te passen aan lokale workflows, en vermijdt kosten per gebruiker die gepaard gaan met eigen HMIS-leveranciers.
Key features van DHIS2
Multi-channel gegevensvastlegging
Verzamel geaggregeerde, individuele en gebeurtenisgegevens via webformulieren, Android-clients, sms en bulkimporten in duizenden faciliteiten.
Visuele analyse
Bouw draaitabellen, grafieken, kaarten en dashboards direct vanuit verzamelde gegevens zonder te exporteren naar externe tools.
Trackerprogramma's
Volg individuele gevallen, begunstigden en toeleveringsketens in de loop van de tijd met configureerbare longitudinale volgprogramma's.
Metadatabeheer
Definieer organisatie-eenheden, gegevenselementen, indicatoren en validatieregels via een flexibel model dat is aangepast door ministeries van volksgezondheid.
RESTful Web API
Integreer registers, laboratoriumsystemen en rapportagepijplijnen via een gedocumenteerde REST API en het DHIS2-appplatform.
Offline-eerst Android
Veldmedewerkers leggen offline gegevens vast met de DHIS2 Android Capture-app en synchroniseren zodra de verbinding is hersteld.
Waarom zou je DHIS2 op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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