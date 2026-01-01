Element is een open-source messaging- en samenwerkingsplatform, gebouwd op het Matrix-protocol. Het biedt standaard end-to-end versleutelde berichten, spraak- en videogesprekken en het delen van bestanden, met de mogelijkheid om verbinding te maken met elke Matrix-homeserver — inclusief zelfgehoste Synapse-instanties of publieke servers zoals matrix.org.

Door Element zelf te hosten op je VPS houd jij je messaging-infrastructuur onder controle. Jij kunt federatie-instellingen configureren, beveiligingsbeleid afdwingen, integreren met je eigen Matrix-homeserver en ervoor zorgen dat gevoelige bedrijfscommunicatie nooit via cloudinfrastructuur van derden verloopt.