Element implementeren met één-klik-installatie.
Veilige Matrix-berichtenclient met end-to-end encryptie voor teams en gemeenschappen die eigenaar zijn van hun gegevens.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Element kunt bouwen
Element is een open-source messaging- en samenwerkingsplatform, gebouwd op het Matrix-protocol. Het biedt standaard end-to-end versleutelde berichten, spraak- en videogesprekken en het delen van bestanden, met de mogelijkheid om verbinding te maken met elke Matrix-homeserver — inclusief zelfgehoste Synapse-instanties of publieke servers zoals matrix.org.
Door Element zelf te hosten op je VPS houd jij je messaging-infrastructuur onder controle. Jij kunt federatie-instellingen configureren, beveiligingsbeleid afdwingen, integreren met je eigen Matrix-homeserver en ervoor zorgen dat gevoelige bedrijfscommunicatie nooit via cloudinfrastructuur van derden verloopt.
Key features van Element
End-to-end-versleuteling
Alle berichten zijn standaard versleuteld met behulp van het Matrix Olm/Megolm protocol, waardoor alleen de beoogde deelnemers de gesprekken kunnen lezen.
Open Matrix Netwerk
Maak verbinding met elke Matrix homeserver en communiceer via verschillende Matrix-compatibele clients, waardoor federatie mogelijk is zonder platformafhankelijkheid.
Cross-platform synchronisatie
Gesynchroniseerde berichtgeschiedenis op web, desktop, iOS en Android zorgt ervoor dat gesprekken in realtime toegankelijk zijn op elk apparaat.
Spraak- en videogesprekken
Ingebouwde versleutelde spraak- en videogesprekken met schermdeling ondersteunen realtime samenwerking zonder de berichteninterface te verlaten.
Bridge-integraties
Bruggen verbinden Element met Slack, IRC, Telegram en andere berichtenplatforms, waardoor communicatie wordt gebundeld in één enkele interface.
Waarom zou je Element op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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