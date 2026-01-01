Tot wel 69% korting voor Pelican Panel

Installeer Pelican Panel met één klik installatie.

Modern open-source beheerpaneel voor gameservers en opvolger van Pterodactyl, ontwikkeld voor snelle implementatie en intuïtief beheer.

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AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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Installeer Pelican Panel met één klik installatie.

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69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
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Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
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KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Pelican Panel kunt bouwen

Pelican Panel is een door de community gedreven fork en modernisering van Pterodactyl, herschreven met de nieuwste Laravel- en Filament-stack om een snellere beheerervaring, een ingebouwde webinstaller en een pluginsysteem te bieden voor het uitbreiden van het paneel zonder de codebase te forken. Elke gameserver wordt ingericht in zijn eigen geïsoleerde Docker-container via de bijbehorende Wings-daemon, waardoor resources beperkt blijven en de host veilig is.

Door Pelican zelf te hosten, elimineert u de kosten per server van beheerde gamehosting en krijgen beheerders volledige controle over branding, authenticatie, eggs en databaseopslag. Deze implementatie levert het Panel samen met MariaDB en Redis — Wings moet afzonderlijk worden geïnstalleerd op elke node die gameservers draait.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van Pelican Panel

Initiële webinstallatieprogramma

Geleide browsergebaseerde installatiehulp leidt u door de database-instelling en het aanmaken van een beheerder bij het eerste bezoek — geen shell-toegang vereist.

Docker Serverisolatie

Gameservers draaien in dedicated containers die worden beheerd door de Wings-daemon, waardoor resourceconflicten worden voorkomen en de impact wordt beperkt als een server wordt gecompromitteerd.

Plugin Systeem

Native pluginlader stelt beheerders in staat om Composer- en Yarn-pakketten direct vanuit het paneel te installeren om de functionaliteit uit te breiden zonder de bron te forken.

Modern Filament UI

De opnieuw opgebouwde admin-interface, gebaseerd op Filament, levert snellere paginabelasting, realtime console-uitvoer en een schonere workflow dan oudere Pterodactyl-panelen.

Pterodactyl Compatibel

Importeert bestaande Pterodactyl eggs en node-configuraties, zodat operators kunnen migreren naar Pelican zonder hun gameserverbibliotheek helemaal opnieuw op te bouwen.

OAuth en SSO

Ondersteunt externe authenticatieproviders en tweefactorauthenticatie, waardoor teams toegangscontrole kunnen centraliseren over infrastructuurtools heen.

Waarom zou je Pelican Panel op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

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