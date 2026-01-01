Installeer Pelican Panel met één klik installatie.
Modern open-source beheerpaneel voor gameservers en opvolger van Pterodactyl, ontwikkeld voor snelle implementatie en intuïtief beheer.
Kies een VPS-abonnement voor Pelican Panel
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Pelican Panel kunt bouwen
Pelican Panel is een door de community gedreven fork en modernisering van Pterodactyl, herschreven met de nieuwste Laravel- en Filament-stack om een snellere beheerervaring, een ingebouwde webinstaller en een pluginsysteem te bieden voor het uitbreiden van het paneel zonder de codebase te forken. Elke gameserver wordt ingericht in zijn eigen geïsoleerde Docker-container via de bijbehorende Wings-daemon, waardoor resources beperkt blijven en de host veilig is.
Door Pelican zelf te hosten, elimineert u de kosten per server van beheerde gamehosting en krijgen beheerders volledige controle over branding, authenticatie, eggs en databaseopslag. Deze implementatie levert het Panel samen met MariaDB en Redis — Wings moet afzonderlijk worden geïnstalleerd op elke node die gameservers draait.
Key features van Pelican Panel
Initiële webinstallatieprogramma
Geleide browsergebaseerde installatiehulp leidt u door de database-instelling en het aanmaken van een beheerder bij het eerste bezoek — geen shell-toegang vereist.
Docker Serverisolatie
Gameservers draaien in dedicated containers die worden beheerd door de Wings-daemon, waardoor resourceconflicten worden voorkomen en de impact wordt beperkt als een server wordt gecompromitteerd.
Plugin Systeem
Native pluginlader stelt beheerders in staat om Composer- en Yarn-pakketten direct vanuit het paneel te installeren om de functionaliteit uit te breiden zonder de bron te forken.
Modern Filament UI
De opnieuw opgebouwde admin-interface, gebaseerd op Filament, levert snellere paginabelasting, realtime console-uitvoer en een schonere workflow dan oudere Pterodactyl-panelen.
Pterodactyl Compatibel
Importeert bestaande Pterodactyl eggs en node-configuraties, zodat operators kunnen migreren naar Pelican zonder hun gameserverbibliotheek helemaal opnieuw op te bouwen.
OAuth en SSO
Ondersteunt externe authenticatieproviders en tweefactorauthenticatie, waardoor teams toegangscontrole kunnen centraliseren over infrastructuurtools heen.
Waarom zou je Pelican Panel op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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