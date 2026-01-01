Pelican Panel is een door de community gedreven fork en modernisering van Pterodactyl, herschreven met de nieuwste Laravel- en Filament-stack om een snellere beheerervaring, een ingebouwde webinstaller en een pluginsysteem te bieden voor het uitbreiden van het paneel zonder de codebase te forken. Elke gameserver wordt ingericht in zijn eigen geïsoleerde Docker-container via de bijbehorende Wings-daemon, waardoor resources beperkt blijven en de host veilig is.

Door Pelican zelf te hosten, elimineert u de kosten per server van beheerde gamehosting en krijgen beheerders volledige controle over branding, authenticatie, eggs en databaseopslag. Deze implementatie levert het Panel samen met MariaDB en Redis — Wings moet afzonderlijk worden geïnstalleerd op elke node die gameservers draait.