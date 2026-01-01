RustDesk implementeren met één klik installatie.
Open-source extern bureaubladserver die u volledige controle geeft over veilige externe toegang zonder abonnementskosten of gegevensroutering via derden.
Kies een VPS-abonnement voor RustDesk
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met RustDesk kunt bouwen
RustDesk is een open-source extern bureaubladplatform gebouwd in Rust, dat een zelfgehost alternatief biedt voor TeamViewer en AnyDesk zonder gebruiksbeperkingen, zitplaatsbeperkingen of terugkerende licentiekosten. Het implementeert twee servercomponenten — hbbs voor verbindingsbeheer en hbbr voor relay — waardoor directe peer-to-peer-verbindingen mogelijk zijn met automatische terugval wanneer firewalls directe routering verhinderen.
Het zelf hosten van de RustDesk-server betekent dat uw externe toegangssessies nooit via infrastructuur van derden worden gerouteerd. Versleutelingssleutels, verbindingslogboeken en toegangsbeleid blijven onder uw controle, waardoor het geschikt is voor IT-teams met strikte compliance-vereisten.
Key features van RustDesk
Geen abonnementskosten
Elimineert de licentiekosten per gebruiker, die kenmerkend zijn voor commerciële remote desktop-oplossingen, waardoor het voordelig is voor groeiende teams.
End-to-end-versleuteling
Alle externe sessies zijn versleuteld, met cryptografische sleutels opgeslagen op uw eigen server in plaats van bij een commerciële provider.
Cross-platform clients
Client-apps zijn beschikbaar voor Windows, macOS, Linux, Android en iOS, waardoor externe toegang vanaf vrijwel elk apparaat mogelijk is.
P2P met Relais Terugval
Legt directe peer-to-peer verbindingen tot stand voor de beste prestaties, automatisch terugvallend op relay wanneer NAT of firewalls tussenbeide komen.
Onbeheerde toegang
Ondersteunt onbeheerde externe sessies voor serverbeheer en onderhoud buiten kantooruren zonder dat er iemand bij de externe machine aanwezig hoeft te zijn.
Waarom zou je RustDesk op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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