LibreChat is een zelfgehost alternatief voor ChatGPT met meer dan 15.000 GitHub-sterren dat je een enkele, verfijnde interface biedt voor interactie met meerdere AI-providers. Het ondersteunt OpenAI GPT-modellen, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI en lokaal gehoste modellen via Ollama — allemaal vanuit één implementatie, zonder te hoeven schakelen tussen verschillende leveranciersdashboards.

Deze template bundelt de complete LibreChat-stack: MongoDB voor gespreksopslag, MeiliSearch voor full-text zoekopdrachten in de chatgeschiedenis en een PostgreSQL-vectordatabase voor RAG-documentquery's. Door het op je eigen VPS te draaien, blijven gevoelige gesprekken op je infrastructuur, terwijl je volledige controle hebt over API-sleutels, gebruikerstoegang en kostenbeheer.