Installeer LibreChat met één-klik installatie.
Open-source AI chatplatform met een uniforme interface voor OpenAI, Anthropic, Google Gemini en lokale modellen.
Kies een VPS-abonnement voor LibreChat
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met LibreChat kunt bouwen
LibreChat is een zelfgehost alternatief voor ChatGPT met meer dan 15.000 GitHub-sterren dat je een enkele, verfijnde interface biedt voor interactie met meerdere AI-providers. Het ondersteunt OpenAI GPT-modellen, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI en lokaal gehoste modellen via Ollama — allemaal vanuit één implementatie, zonder te hoeven schakelen tussen verschillende leveranciersdashboards.
Deze template bundelt de complete LibreChat-stack: MongoDB voor gespreksopslag, MeiliSearch voor full-text zoekopdrachten in de chatgeschiedenis en een PostgreSQL-vectordatabase voor RAG-documentquery's. Door het op je eigen VPS te draaien, blijven gevoelige gesprekken op je infrastructuur, terwijl je volledige controle hebt over API-sleutels, gebruikerstoegang en kostenbeheer.
Key features van LibreChat
Toegang tot AI van meerdere providers
Verbind OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure OpenAI en lokale Ollama-modellen en schakel ertussen in één chatsessie.
RAG Documentquery's
Upload documenten en bevraag ze met elk verbonden AI-model met behulp van de ingebouwde pgvector-aangedreven ophaalpijplijn.
Gesprekken zoeken
Vind direct eerdere chats met full-text zoeken, mogelijk gemaakt door MeiliSearch, in je volledige gespreksgeschiedenis.
Gebruikersbeheer
Registreer meerdere gebruikers met e-mail/wachtwoord-login, beheer API-sleuteltoegang centraal en houd het tokenverbruik per gebruiker bij.
Volledige privacy
Alle AI-gesprekken en geüploade documenten blijven op uw VPS — geen gegevensverzameling door derden buiten de API's van de AI-provider die u kiest.
Waarom zou je LibreChat op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
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Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.