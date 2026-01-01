Implementeer ZeroNote met één-klik installatie.
Uniforme versleutelde app voor notities, wachtwoorden, bladwijzers en 2FA met zero-knowledge client-side AES-versleuteling.
Kies een VPS-abonnement voor ZeroNote
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met ZeroNote kunt bouwen
ZeroNote is een zelf-gehoste uniforme productiviteitsapp die notities, wachtwoordbeheer, bladwijzers en tweefactorauthenticatiecodes consolideert in één versleutelde applicatie. Het maakt gebruik van client-side AES-versleuteling met een zero-knowledge architectuur — de server ziet nooit uw onversleutelde gegevens, alleen uw apparaat kan deze decoderen.
Het zelf hosten van ZeroNote op een VPS combineert vier afzonderlijke tools in één privé, versleutelde service die u volledig beheert. Offline-first SQLite-opslag zorgt ervoor dat gegevens altijd beschikbaar zijn zonder internetverbinding, slimme automatische tagging houdt items automatisch georganiseerd, en optionele P2P- of S3-synchronisatie breidt de beschikbaarheid uit over verschillende apparaten.
Key features van ZeroNote
Zero-knowledge encryptie
Client-side AES-versleuteling zorgt ervoor dat uw notities, wachtwoorden en 2FA-codes versleuteld zijn voordat ze uw apparaat verlaten.
Uniform hulpmiddel
Vervang een aparte wachtwoordmanager, notitie-app, bladwijzermanager en 2FA-authenticator door één zelf-gehoste applicatie.
Offline-first opslag
Gegevens worden lokaal in SQLite opgeslagen, zodat uw kluis toegankelijk blijft, zelfs zonder een actieve internetverbinding.
Slimme automatische tagging
Slimme tags categoriseren automatisch items op basis van inhoudstype en trefwoorden, waardoor uw kluis georganiseerd blijft zonder handmatige inspanning.
P2P & S3 synchronisatie
Optioneel synchroniseert u uw versleutelde kluis tussen apparaten met behulp van peer-to-peer synchronisatie of uw eigen S3-compatibele opslagbucket.
Waarom zou je ZeroNote op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.