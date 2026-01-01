ZeroNote is een zelf-gehoste uniforme productiviteitsapp die notities, wachtwoordbeheer, bladwijzers en tweefactorauthenticatiecodes consolideert in één versleutelde applicatie. Het maakt gebruik van client-side AES-versleuteling met een zero-knowledge architectuur — de server ziet nooit uw onversleutelde gegevens, alleen uw apparaat kan deze decoderen.

Het zelf hosten van ZeroNote op een VPS combineert vier afzonderlijke tools in één privé, versleutelde service die u volledig beheert. Offline-first SQLite-opslag zorgt ervoor dat gegevens altijd beschikbaar zijn zonder internetverbinding, slimme automatische tagging houdt items automatisch georganiseerd, en optionele P2P- of S3-synchronisatie breidt de beschikbaarheid uit over verschillende apparaten.