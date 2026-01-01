docassemble is een gratis, open-source platform voor het bouwen van webgebaseerde begeleide interviews die informatie verzamelen van eindgebruikers en aangepaste documenten, contracten en formulieren samenstellen op basis van de antwoorden. Auteurs schrijven interviewlogica in YAML, documentsjablonen in Markdown of DOCX, en breiden functionaliteit uit met Python — zonder een aangepaste webapplicatie op te zetten.

Oorspronkelijk ontworpen voor juridische hulpverleningsorganisaties en advocatenkantoren die cliëntintake en documentopstelling automatiseren, drijft docassemble nu expertsystemen aan op het gebied van compliance, overheidsdiensten en HR-workflows. Zelf-hosting op een VPS houdt gevoelige interviewantwoorden, gegenereerde documenten en cliëntgegevens op infrastructuur die u beheert, zonder kosten per interview of per gebruiker.