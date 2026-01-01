Installeer docassemble met één-klik installatie.
Open-source expertsysteem voor begeleide interviews en geautomatiseerde documentgeneratie gebouwd op Python, YAML en Markdown.
Kies een VPS-abonnement voor docassemble
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met docassemble kunt bouwen
docassemble is een gratis, open-source platform voor het bouwen van webgebaseerde begeleide interviews die informatie verzamelen van eindgebruikers en aangepaste documenten, contracten en formulieren samenstellen op basis van de antwoorden. Auteurs schrijven interviewlogica in YAML, documentsjablonen in Markdown of DOCX, en breiden functionaliteit uit met Python — zonder een aangepaste webapplicatie op te zetten.
Oorspronkelijk ontworpen voor juridische hulpverleningsorganisaties en advocatenkantoren die cliëntintake en documentopstelling automatiseren, drijft docassemble nu expertsystemen aan op het gebied van compliance, overheidsdiensten en HR-workflows. Zelf-hosting op een VPS houdt gevoelige interviewantwoorden, gegenereerde documenten en cliëntgegevens op infrastructuur die u beheert, zonder kosten per interview of per gebruiker.
Key features van docassemble
Begeleide interviews
Bouw vertakkende vragenstromen in YAML die gebruikersinvoer verzamelen via toegankelijke, mobielvriendelijke webformulieren met voorwaardelijke logica.
Documentassemblage
Genereer ingevulde DOCX-, PDF- en RTF-documenten op basis van interviewantwoorden met behulp van Markdown- of Word-sjablonen met automatische opmaak.
Python Uitbreidbaarheid
Duik in volledige Python wanneer YAML niet voldoende is — roep externe API's aan, voer berekeningen uit, of integreer met bestaande systemen.
Elektronische handtekeningen
Leg handtekeningen vast op touchscreens en voeg ze in gegenereerde documenten in zonder e-handtekeningdiensten van derden.
Meertalige ondersteuning
Auteur één interview in meerdere talen met ingebouwde vertaalhulpmiddelen en landspecifieke datum-, getal- en valutopmaak.
Ingebouwde testomgeving
Browsergebaseerde ontwikkelomgeving met code-editor, live testen en pakketbeheer stelt auteurs in staat om te itereren zonder een aparte IDE.
Waarom zou je docassemble op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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