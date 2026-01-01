Memgraph is een in-memory graafdatabase, ontworpen voor real-time traversals op grote, onderling verbonden datasets. Het is volledig Cypher-compatibel — waardoor het een directe vervanging is voor Neo4j-query's — en levert aanzienlijk lagere latentie bij streaming en event-driven workloads. De meegeleverde MAGE-bibliotheek voegt meer dan 50 graafalgoritmemodules toe (PageRank, communitydetectie, kortste paden en meer) die native binnen de database draaien zonder externe frameworks.

Deze implementatie koppelt Memgraph aan Memgraph Lab, een browsergebaseerde visuele query-interface voor het schrijven van Cypher-query's, het verkennen van graafstructuren en het uitvoeren van algoritme-experimenten. Beide op uw eigen VPS draaien geeft u volledige controle over geheugentoewijzing, gegevensretentie en toegangsbeleid — zonder cloudprijzen per knooppunt of leveranciersbeperkingen.