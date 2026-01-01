Implementeer Memgraph met één-klik installatie.
Krachtige in-memory graafdatabase gebouwd voor real-time analyses op verbonden gegevens, AI-workflows en streaming-pijplijnen.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Memgraph kunt bouwen
Memgraph is een in-memory graafdatabase, ontworpen voor real-time traversals op grote, onderling verbonden datasets. Het is volledig Cypher-compatibel — waardoor het een directe vervanging is voor Neo4j-query's — en levert aanzienlijk lagere latentie bij streaming en event-driven workloads. De meegeleverde MAGE-bibliotheek voegt meer dan 50 graafalgoritmemodules toe (PageRank, communitydetectie, kortste paden en meer) die native binnen de database draaien zonder externe frameworks.
Deze implementatie koppelt Memgraph aan Memgraph Lab, een browsergebaseerde visuele query-interface voor het schrijven van Cypher-query's, het verkennen van graafstructuren en het uitvoeren van algoritme-experimenten. Beide op uw eigen VPS draaien geeft u volledige controle over geheugentoewijzing, gegevensretentie en toegangsbeleid — zonder cloudprijzen per knooppunt of leveranciersbeperkingen.
Key features van Memgraph
In-geheugenprestaties
Graafgegevens worden volledig in RAM opgeslagen, wat sub-milliseconde doorloop en realtime zoekopdrachten mogelijk maakt, zelfs op diep verbonden datasets.
Cypher-compatibiliteit
Volledige openCypher-ondersteuning betekent dat bestaande Neo4j-query's, stuurprogramma's en tools migreren met minimale wijzigingen in de querysyntaxis.
MAGE Algoritmebibliotheek
Meer dan 50 ingebouwde grafiekalgoritmen — PageRank, betweenness centrality, gemeenschapsdetectie, linkvoorspelling — draaien als native querymodules zonder externe pijplijnen.
Memgraph Lab UI
Op de browser gebaseerde visuele interface voor het schrijven en uitvoeren van Cypher-query's, het inspecteren van grafiekentopologie en het interactief verkennen van algoritmeresultaten.
Streaming gegevensinvoer
Native Kafka- en Pulsar-integraties maken continue grafiekupdates vanuit gebeurtenisstromen mogelijk zonder batch-ETL-pijplijnen of externe connectoren.
GraphRAG en AI Geheugen
Graafgestructureerd geheugen en ophalen verrijkt LLM-toepassingen met relatiebewuste context, waardoor nauwkeurigere antwoorden mogelijk zijn in AI-agenten en chatbots.
Waarom zou je Memgraph op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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