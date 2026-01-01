Koel is een zelf-gehoste muziekstreamingapplicatie die je een Spotify-achtige luisterervaring biedt voor je eigen muziekcollectie. Gebouwd op Laravel en Vue.js, levert het responsieve audioweergave, bibliotheekbeheer en het aanmaken van afspeellijsten volledig in de browser — op elk apparaat, zonder een app te installeren.

In tegenstelling tot cloudstreamingdiensten, houdt Koel je muziek op je eigen server zonder abonnementen, zonder inhoudelijke beperkingen en zonder gegevens te delen met derden. Upload bestanden rechtstreeks via de webinterface of verwijs Koel naar een bestaande muziekmap, en het verwerkt automatisch metadata, haalt albumhoezen op en organiseert de bibliotheek.