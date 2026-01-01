Installeer Koel met een één-klik installatie.
Persoonlijke muziekstreamingserver die uw VPS verandert in een privé cloudmuziekspeler met een moderne webinterface.
Kies een VPS-abonnement voor Koel
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Koel kunt bouwen
Koel is een zelf-gehoste muziekstreamingapplicatie die je een Spotify-achtige luisterervaring biedt voor je eigen muziekcollectie. Gebouwd op Laravel en Vue.js, levert het responsieve audioweergave, bibliotheekbeheer en het aanmaken van afspeellijsten volledig in de browser — op elk apparaat, zonder een app te installeren.
In tegenstelling tot cloudstreamingdiensten, houdt Koel je muziek op je eigen server zonder abonnementen, zonder inhoudelijke beperkingen en zonder gegevens te delen met derden. Upload bestanden rechtstreeks via de webinterface of verwijs Koel naar een bestaande muziekmap, en het verwerkt automatisch metadata, haalt albumhoezen op en organiseert de bibliotheek.
Key features van Koel
Moderne Webspeler
Vue.js single-page applicatie biedt directe weergave, wachtrijbeheer en toetsenbord sneltoetsen vanuit elke browser zonder een native app te installeren.
Bestand uploaden via browser
Voeg muziek toe aan je bibliotheek door bestanden naar de browser te slepen — geen SSH-, FTP- of commandoregeltoegang vereist.
Last.fm Scrobbelen
Koppel je Last.fm-account om automatisch elk nummer dat je afspeelt op te nemen en een complete luistergeschiedenis op te bouwen.
Multi-user ondersteuning
Maak accounts aan voor familie of vrienden, elk met afzonderlijke afspeellijsten en luistergeschiedenis, die allemaal dezelfde muziekbibliotheek delen.
Afspeellijstbeheer
Maak en beheer afspeellijsten handmatig of laat Koel automatisch "Recent afgespeeld" en favorietenlijsten genereren terwijl je luistert.
Waarom zou je Koel op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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