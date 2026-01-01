Implementeer OpenCloud met één klik installatie.
Open-source platform voor bestandssynchronisatie, delen en samenwerking — een soeverein alternatief voor Nextcloud en Google Drive.
Kies een VPS-abonnement voor OpenCloud
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OpenCloud kunt bouwen
OpenCloud is een modern open-source platform voor bestandssynchronisatie, delen en teamsamenwerking. Ontwikkeld in Go voor optimale prestaties en een minimale belasting van je systeem, biedt het een privé cloudopslagervaring zonder afhankelijk te zijn van externe diensten of de infrastructuur van een leverancier. In tegenstelling tot traditionele bestandssynchronisatieoplossingen, heeft OpenCloud een ingebouwde identiteitsprovider, waardoor het als één enkele container draait zonder dat een externe database of LDAP-server nodig is.
Door OpenCloud zelf te hosten op je eigen VPS, krijg je volledige controle over je bestanden en samenwerkingsdata. Documenten, foto's, gedeelde mappen en gebruikersaccounts blijven allemaal op de infrastructuur die jij beheert, zonder door het platform opgelegde opslaglimieten en zonder dat je data-toegang afhankelijk is van een abonnement.
Key features van OpenCloud
Implementatie met één container
Ingebouwd identiteitsbeheer betekent dat OpenCloud als één container wordt geïmplementeerd, zonder dat een externe database of LDAP-server nodig is.
Bestandssynchronisatie en -deling
Synchroniseer bestanden tussen desktop- en mobiele clients, en deel mappen of individuele bestanden met gedetailleerde toegangsrechten.
WebDAV- en CalDAV-toegang
Koppel uw opslag als een netwerkschijf via WebDAV en beheer agenda's en contacten via CalDAV- en CardDAV-protocollen.
Desktop- en mobiele clients
Officiële synchronisatieclients voor Windows, macOS, Linux, iOS en Android houden bestanden beschikbaar op al uw apparaten.
Collabora Office-integratie
Voeg Collabora Online toe om browsergebaseerd bewerken van documenten, spreadsheets en presentaties mogelijk te maken zonder uw bestandsbeheerder te verlaten.
Granulair wachtwoordbeleid
Dwing minimale lengte, vereisten voor tekenklassen en een lijst met verboden wachtwoorden af om te voldoen aan de beveiligingsstandaarden van de organisatie.
Waarom zou je OpenCloud op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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