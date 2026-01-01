OpenCloud is een modern open-source platform voor bestandssynchronisatie, delen en teamsamenwerking. Ontwikkeld in Go voor optimale prestaties en een minimale belasting van je systeem, biedt het een privé cloudopslagervaring zonder afhankelijk te zijn van externe diensten of de infrastructuur van een leverancier. In tegenstelling tot traditionele bestandssynchronisatieoplossingen, heeft OpenCloud een ingebouwde identiteitsprovider, waardoor het als één enkele container draait zonder dat een externe database of LDAP-server nodig is.

Door OpenCloud zelf te hosten op je eigen VPS, krijg je volledige controle over je bestanden en samenwerkingsdata. Documenten, foto's, gedeelde mappen en gebruikersaccounts blijven allemaal op de infrastructuur die jij beheert, zonder door het platform opgelegde opslaglimieten en zonder dat je data-toegang afhankelijk is van een abonnement.