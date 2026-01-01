Installeer Bludit met één-klik installatie.
Eenvoudig, snel en veilig flat-file CMS voor persoonlijke blogs en kleine websites, zonder database vereist.
Kies een VPS-abonnement voor Bludit
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Bludit kunt bouwen
Bludit is een open-source flat-file contentmanagementsysteem dat elke post, pagina en instelling opslaat als Markdown- en JSON-bestanden op schijf. Omdat het geen MySQL, PostgreSQL of enige andere database nodig heeft, is de hele stack lichter, sneller om een back-up van te maken en gemakkelijker te migreren tussen servers dan traditionele PHP CMS'en.
Bludit zelf hosten op een VPS geeft bloggers en eigenaren van kleine sites volledige eigendom over hun content en thema's, zonder hostingkosten van derden en zonder platform-lock-in. Posts kunnen worden bewerkt vanuit een browsergebaseerde admin of rechtstreeks op het bestandssysteem, en het project wordt geleverd met een ingebouwde afbeeldingsbeheerder, een pluginsysteem en moderne thema's die klaar zijn om aan te passen.
Key features van Bludit
Geen database vereist
Slaat alle inhoud op in platte Markdown- en JSON-bestanden, zodat implementatie, back-up en versiebeheer net zo eenvoudig zijn als het kopiëren van een map.
Markdown publiceren
Schrijf berichten en pagina's in Markdown met een browsergebaseerde editor die concepten, geplande publicatie en categorieën ondersteunt.
Thema's en plug-ins
Pas het uiterlijk aan met ingebouwde moderne thema's en breid de functionaliteit uit via een plug-insysteem zonder de kerncode aan te raken.
Ingebouwde afbeeldingsbeheerder
Upload, organiseer en sluit afbeeldingen in vanuit een mediabibliotheek die is geïntegreerd in het adminpaneel, zonder externe opslagdiensten.
Multi-gebruikersrollen
Nodig redacteuren en auteurs uit met verschillende machtigingen, zodat meerdere bijdragers kunnen publiceren zonder één account te delen.
Waarom zou je Bludit op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.