Installeer Photoview met één-klik installatie.
Zelf-gehoste fotogalerij die de structuur van je bestandssysteem weerspiegelt en nooit je originele bestanden wijzigt.
Kies een VPS-abonnement voor Photoview
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Photoview kunt bouwen
Photoview is een snelle, zelf-gehoste fotogalerij, gebouwd voor fotografen en families die hun herinneringen willen bewaren op infrastructuur die zij zelf beheren. Het leest direct uit uw bestaande directorystructuur — geen importproces, geen bestandsreorganisatie — en genereert automatisch miniaturen en voorbeelden op uw eigen server.
In tegenstelling tot cloud-fotodiensten, houdt Photoview uw originelen onaangetast en privé. RAW-bestanden, EXIF-metadata, GPS-coördinaten en gezichtsherkenning werken allemaal zonder één enkele foto naar een externe dienst te sturen. Elke gebruiker krijgt zijn eigen bibliotheekpad, waardoor het geschikt is voor huishoudens of kleine teams die één server delen.
Key features van Photoview
Bestandssysteem-gespiegelde albums
Uw bestaande mapstructuur wordt automatisch uw albumstructuur — geen import, geen reorganisatie, geen lock-in.
Ondersteuning voor RAW-bestanden
Bladert en bekijkt native RAW-cameraformaten via Darktable, zodat fotografen hun volledige bibliotheek zonder conversie kunnen zien.
Gezichtsherkenning
Detecteert en groepeert automatisch foto's van dezelfde persoon, waardoor het gemakkelijk wordt om alle foto's van een specifieke persoon te vinden tussen duizenden afbeeldingen.
EXIF- en GPS-metadata
Toont camera-instellingen, lensgegevens en locatie-informatie voor elke foto, met een optionele kaartweergave aangedreven door Mapbox.
Veilig delen
Genereer openbare deellinks voor individuele foto's of volledige albums, met optionele wachtwoordbeveiliging voor gecontroleerde externe toegang.
Multi-user bibliotheken
Elk gebruikersaccount wordt toegewezen aan een eigen directorypad op de server, waardoor familieleden of medewerkers gescheiden bibliotheken kunnen gebruiken vanuit één enkele instantie.
Waarom zou je Photoview op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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