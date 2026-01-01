LinkAce is een open-source bladwijzerarchief gebouwd voor mensen die langdurige, georganiseerde bewaring willen van elke link die ze verzamelen. Het legt automatisch titels en beschrijvingen vast, controleert opgeslagen URL's op kapotte of verplaatste doelen, en kan pagina's overdragen aan het Internet Archive zodat belangrijke bronnen bereikbaar blijven, zelfs wanneer de originele site verdwijnt.

LinkAce zelf hosten op je eigen VPS houdt je leesgeschiedenis, onderzoek en gedeelde lijsten buiten het bereik van trackers van derden en propriëtaire bladwijzerservices. De meegeleverde MariaDB-database en Redis-cache bieden je een snelle, privé kennisbank die je volledig bezit, met browserbladwijzers, RSS-feeds en een volledige REST API voor integraties.