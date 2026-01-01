Installeer LinkAce met één-klik installatie.
Zelfgehost bladwijzerarchief met geautomatiseerde linkmonitoring, full-text zoeken en een complete REST API.
Kies een VPS-abonnement voor LinkAce
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met LinkAce kunt bouwen
LinkAce is een open-source bladwijzerarchief gebouwd voor mensen die langdurige, georganiseerde bewaring willen van elke link die ze verzamelen. Het legt automatisch titels en beschrijvingen vast, controleert opgeslagen URL's op kapotte of verplaatste doelen, en kan pagina's overdragen aan het Internet Archive zodat belangrijke bronnen bereikbaar blijven, zelfs wanneer de originele site verdwijnt.
LinkAce zelf hosten op je eigen VPS houdt je leesgeschiedenis, onderzoek en gedeelde lijsten buiten het bereik van trackers van derden en propriëtaire bladwijzerservices. De meegeleverde MariaDB-database en Redis-cache bieden je een snelle, privé kennisbank die je volledig bezit, met browserbladwijzers, RSS-feeds en een volledige REST API voor integraties.
Key features van LinkAce
Geautomatiseerde linkmonitoring
Geplande controles signaleren kapotte of verplaatste links, zodat uw archief niet ongemerkt vergaat na verloop van tijd.
Internet Archive back-up
Verzend opgeslagen URL's automatisch naar de Wayback Machine en bewaar leesbare kopieën van verdwijnende pagina's.
Lijsten, tags en zoeken
Organiseer bladwijzers met geneste lijsten en tags, en vind dan snel alles via een geavanceerde gefilterde zoekopdracht.
Volledige REST API
Integreer LinkAce met browserextensies, mobiele clients, Zapier en aangepaste scripts via een volledig gedocumenteerde API.
Openbare en privé links
Markeer elke bladwijzer als privé, intern of openbaar en deel samengestelde collecties via speciale RSS-feeds.
HTML importeren en exporteren
Importeer bestaande browserbladwijzers of exporteer uw volledige archief op elk gewenst moment zonder vendor lock-in.
Waarom zou je LinkAce op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
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