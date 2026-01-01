Evolution Go is een WhatsApp API-gateway herschreven in Go, ontworpen als een lichtgewicht en efficiënt alternatief voor de op Node.js gebaseerde Evolution API. Gebouwd op de whatsmeow-bibliotheek, levert het dezelfde kernfunctionaliteiten voor berichtenautomatisering — beheer van meerdere instanties, webhook-gebeurtenissen en een RESTful API — terwijl het aanzienlijk minder geheugen verbruikt en in minder dan een seconde opstart dankzij Go's gecompileerde runtime en native concurrency-model.

Zelf Evolution Go hosten op uw VPS maximaliseert het voordeel van de resource-efficiëntie van de gecompileerde binary. Alle authenticatiegegevens en gespreksdata worden opgeslagen in uw eigen PostgreSQL-database, wat zorgt voor data-soevereiniteit en compliance zonder kosten per bericht die commerciële WhatsApp-providers op schaal duur maken.