Installeer Evolution Go met één-klik installatie.
Krachtige WhatsApp API-gateway geschreven in Go voor resourcezuinige berichtenautomatisering en beheer van meerdere instanties.
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Wat je met Evolution Go kunt bouwen
Evolution Go is een WhatsApp API-gateway herschreven in Go, ontworpen als een lichtgewicht en efficiënt alternatief voor de op Node.js gebaseerde Evolution API. Gebouwd op de whatsmeow-bibliotheek, levert het dezelfde kernfunctionaliteiten voor berichtenautomatisering — beheer van meerdere instanties, webhook-gebeurtenissen en een RESTful API — terwijl het aanzienlijk minder geheugen verbruikt en in minder dan een seconde opstart dankzij Go's gecompileerde runtime en native concurrency-model.
Zelf Evolution Go hosten op uw VPS maximaliseert het voordeel van de resource-efficiëntie van de gecompileerde binary. Alle authenticatiegegevens en gespreksdata worden opgeslagen in uw eigen PostgreSQL-database, wat zorgt voor data-soevereiniteit en compliance zonder kosten per bericht die commerciële WhatsApp-providers op schaal duur maken.
Key features van Evolution Go
Volledig native prestaties
Gecompileerde binaire met goroutine-gebaseerde gelijktijdigheid verwerkt duizenden gelijktijdige verbindingen met 50-150 MB geheugen per instantie, veel minder dan de Node.js-versie.
Multi-instantiebeheer
Beheer meerdere WhatsApp-nummers vanaf één enkele implementatie, waarbij elke instantie onafhankelijk wordt beheerd en gemonitord via de REST API.
Webhook Gebeurtenislevering
Realtime webhooks pushen bericht-, verbindings- en groepsevenementen direct naar uw applicatie, waardoor geautomatiseerde responsstromen en CRM-integratie mogelijk worden.
Duale Database Architectuur
Authenticatie- en gebruikersgegevens worden opgeslagen in afzonderlijke PostgreSQL-databases, wat back-ups vereenvoudigt en gedetailleerde toegangscontroles mogelijk maakt voor beveiligingsbewuste implementaties.
Berichtwachtrijondersteuning
Optionele RabbitMQ (AMQP) en NATS-integratie maakt schaalbare event-driven architecturen mogelijk voor grootschalige berichtenverwerking.
Waarom zou je Evolution Go op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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