Installeer Maloja met één-klik installatie.
Zelf-gehoste muziek scrobble database die je luistergeschiedenis omzet in persoonlijke hitlijsten, statistieken en Last.fm-achtige profielen.
Kies een VPS-abonnement voor Maloja
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Maloja kunt bouwen
Maloja is een open-source zelf-gehoste muziekscrobbler — denk aan een persoonlijke Last.fm — die elk nummer dat je afspeelt opneemt en de geschiedenis omzet in hitlijsten, top-artiestenranglijsten, tijdspulsgrafieken en jaaroverzichten. Het accepteert scrobbles van clients die al de Last.fm API, GMusicBrowser, mpdscribble, multi-scrobblers en directe API-integraties van spelers zoals Plex, Jellyfin en Navidrome ondersteunen.
Maloja zelf hosten op je eigen VPS bewaart een privé, permanent overzicht van je luistergegevens in plaats van deze achter te laten op een extern platform dat mogelijk sluit, prijzen wijzigt of de manier waarop de gegevens worden weergegeven, aanpast. Gecombineerd met metadataverrijking van Last.fm, Spotify, MusicBrainz en TheAudioDB, krijg je een rijk persoonlijk muziekdashboard dat leverancierswisselingen overleeft.
Key features van Maloja
Persoonlijke luisteroverzichten
Blader door topartiesten, albums en nummers over configureerbare tijdsbereiken met ranglijsten, trendlijnen en vergelijkingen per periode.
Last.fm-compatibele API
Accepteer scrobbles van elke client die de Last.fm API ondersteunt — telefoons, desktopspelers, scripts — zonder aangepaste adapters te schrijven.
Spelerintegraties
Ontvang scrobbles rechtstreeks van Plex, Jellyfin, Navidrome, multi-scrobblers, mpdscribble en andere door de community gebouwde bruggen.
Tijdgrafieken in puls-stijl
Visualiseer hoe vaak je luistert naar specifieke artiesten, albums of nummers over weken, maanden en jaren om herontdekkingen en binges te spotten.
Metadataverrijking
Haal artiestafbeeldingen en albumhoezen op van Last.fm, Spotify, MusicBrainz en TheAudioDB, zodat je dashboard er direct gelikt uitziet.
Last.fm proxy-scrobbling
Stuur optioneel inkomende scrobbles door naar Last.fm, zodat je bestaande openbare profiel blijft updaten terwijl je ook een privéarchief opbouwt.
Waarom zou je Maloja op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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