Maloja is een open-source zelf-gehoste muziekscrobbler — denk aan een persoonlijke Last.fm — die elk nummer dat je afspeelt opneemt en de geschiedenis omzet in hitlijsten, top-artiestenranglijsten, tijdspulsgrafieken en jaaroverzichten. Het accepteert scrobbles van clients die al de Last.fm API, GMusicBrowser, mpdscribble, multi-scrobblers en directe API-integraties van spelers zoals Plex, Jellyfin en Navidrome ondersteunen.

Maloja zelf hosten op je eigen VPS bewaart een privé, permanent overzicht van je luistergegevens in plaats van deze achter te laten op een extern platform dat mogelijk sluit, prijzen wijzigt of de manier waarop de gegevens worden weergegeven, aanpast. Gecombineerd met metadataverrijking van Last.fm, Spotify, MusicBrainz en TheAudioDB, krijg je een rijk persoonlijk muziekdashboard dat leverancierswisselingen overleeft.