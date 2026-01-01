Installeer openrouteservice met één-klik installatie.
Zelf-gehoste routeringsengine gebouwd op OpenStreetMap-gegevens met routebeschrijvingen, isochronen en matrix-API's voor auto's, fietsen en voetgangers.
Kies een VPS-abonnement voor openrouteservice
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met openrouteservice kunt bouwen
openrouteservice is een open-source routeringsengine ontwikkeld door HeiGIT die OpenStreetMap-gegevens omzet in productiegereed routebeschrijvingen, tijd-afstandmatrices en isochrone bereikbaarheidspolygonen. In tegenstelling tot commerciële kaart-API's, biedt het ontwikkelaars een gratis, volledig transparante routeringsback-end met profielen die zijn afgestemd op auto's, zware vrachtwagens, fietsen, voetgangers en rolstoelen.
Het zelf hosten van openrouteservice op uw eigen VPS elimineert prijzen per verzoek, snelheidsbeperkingen en het delen van gegevens met derden. U bepaalt welke regio's en profielen worden geladen, u houdt klantcoördinaten privé en u kunt de engine uitbreiden met aangepaste OSM-extracten, beperkingen en hoogtedata die zijn afgestemd op uw toepassing.
Key features van openrouteservice
Directions API
Bereken punt-naar-punt en routes met meerdere stops met stapsgewijze instructies, geometrie en hoogtegegevens voor verschillende transportprofielen.
Isochrone bereikbaarheid
Genereer tijdgebaseerde of afstandsgebaseerde polygonen die precies laten zien hoe ver een gebruiker kan reizen vanaf elke oorsprong binnen een bepaald budget.
Matrixberekeningen
Bereken veel-op-veel reistijden en afstanden in één enkele aanvraag, ideaal voor logistiek, verzending en optimalisatie van bezorgzones.
Meerdere transportprofielen
Wordt geleverd met afgestemde profielen voor auto's, vrachtwagens, fietsen, voetgangers en rolstoelen, die elk de toegangsregels en beperkingen van OSM respecteren.
Mogelijk gemaakt door OpenStreetMap
Laad elke OSM PBF-extract van Geofabrik of uw eigen bron om volledig zelfstandige routering te bieden voor de regio's die u daadwerkelijk nodig heeft.
OpenAPI en Swagger UI
Standaard-compatibele REST API met ingebouwde Swagger-documentatie maakt het eenvoudig om routering te integreren in web-, mobiele en backend-apps.
Waarom zou je openrouteservice op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.