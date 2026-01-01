openrouteservice is een open-source routeringsengine ontwikkeld door HeiGIT die OpenStreetMap-gegevens omzet in productiegereed routebeschrijvingen, tijd-afstandmatrices en isochrone bereikbaarheidspolygonen. In tegenstelling tot commerciële kaart-API's, biedt het ontwikkelaars een gratis, volledig transparante routeringsback-end met profielen die zijn afgestemd op auto's, zware vrachtwagens, fietsen, voetgangers en rolstoelen.

Het zelf hosten van openrouteservice op uw eigen VPS elimineert prijzen per verzoek, snelheidsbeperkingen en het delen van gegevens met derden. U bepaalt welke regio's en profielen worden geladen, u houdt klantcoördinaten privé en u kunt de engine uitbreiden met aangepaste OSM-extracten, beperkingen en hoogtedata die zijn afgestemd op uw toepassing.