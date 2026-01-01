Medusa is een al lang bestaande, door de gemeenschap onderhouden automatiseringsserver voor bibliotheken met tv-series. Het volgt de series die je volgt, monitort Usenet-indexers en torrent-trackers voor nieuwe afleveringen, downloadt overeenkomende bestanden via je bestaande downloader, hernoemt, tagt en verplaatst ze vervolgens naar je bibliotheek — dit alles wordt aangestuurd vanuit een verfijnde web-UI geïnspireerd op SickBeard en SickChill.

Door Medusa zelf te hosten op een VPS blijft je tv-automatisering 24/7 draaien, zodat afleveringen minuten na de release in je bibliotheek verschijnen. Het werkt naadloos samen met Plex, Jellyfin, Emby en het bredere Servarr-ecosysteem, en functioneert met vrijwel elke Newznab- en Torznab-indexer via native plugins.