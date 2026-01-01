Medusa implementeren met één-klik installatie.
Automatische Videobibliotheekbeheerder voor tv-series — haalt nieuwe afleveringen op zodra ze verschijnen op indexers.
Kies een VPS-abonnement voor Medusa
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Medusa kunt bouwen
Medusa is een al lang bestaande, door de gemeenschap onderhouden automatiseringsserver voor bibliotheken met tv-series. Het volgt de series die je volgt, monitort Usenet-indexers en torrent-trackers voor nieuwe afleveringen, downloadt overeenkomende bestanden via je bestaande downloader, hernoemt, tagt en verplaatst ze vervolgens naar je bibliotheek — dit alles wordt aangestuurd vanuit een verfijnde web-UI geïnspireerd op SickBeard en SickChill.
Door Medusa zelf te hosten op een VPS blijft je tv-automatisering 24/7 draaien, zodat afleveringen minuten na de release in je bibliotheek verschijnen. Het werkt naadloos samen met Plex, Jellyfin, Emby en het bredere Servarr-ecosysteem, en functioneert met vrijwel elke Newznab- en Torznab-indexer via native plugins.
Key features van Medusa
Series en afleveringen bijhouden
Voeg series toe van TVDB, TVMaze of IMDb en Medusa controleert elk seizoen op nieuwe afleveringen zodra deze verschijnen op indexers.
Kwaliteitsvoorkeurprofielen
Definieer kwaliteits-, resolutie-, codec- en taalvoorkeuren per show, zodat de juiste release wint wanneer er meerdere kandidaten verschijnen.
Native indexer ondersteuning
Ingebouwde plug-ins voor Newznab- en Torznab-indexeerders, plus directe ondersteuning voor NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge en rTorrent.
Ondertitel zoeken
Zoekt OpenSubtitles, Addic7ed en Podnapisi naar overeenkomende ondertitels in uw voorkeurstalen na elke download.
Nabewerkingsautomatisering
Hernoemt, tagt en verplaatst gedownloade bestanden naar Plex/Jellyfin/Emby-compatibele mapstructuren zonder handmatig sorteren.
Waarom zou je Medusa op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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