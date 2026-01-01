LNbits implementeren met één-klik installatie.
Open-source Lightning-portemonnee en accountsysteem met fooienpotten, betaalmuren, donatieknoppen en abonnementen voor makers.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met LNbits kunt bouwen
LNbits is een gratis, open-source Bitcoin Lightning Network wallet en accountsysteem dat elke compatibele Lightning-backend omzet in een multi-user platform. In plaats van een enkele node-wallet te beheren, laat LNbits je onbeperkt sub-wallets aanmaken, elk met zijn eigen API-sleutels, saldo en toegangscontroles — ideaal voor makers, gemeenschappen, bedrijven en ontwikkelaars die Lightning-accounts willen uitgeven zonder de controle over de onderliggende node op te geven.
Een uitbreidbare plugin-architectuur wordt geleverd met tientallen kant-en-klare extensies die fooienpotten, paywalls, point-of-sale terminals, abonnementen, LNURL-diensten, scrub-links en meer omvatten. Door LNbits zelf te hosten op je eigen VPS houd je Lightning-kanalen, betalingsgegevens en klantrelaties volledig onder jouw controle, zonder externe bewaarder of kosten per transactie.
Key features van LNbits
Multi-wallet accounts
Voorzie onbeperkte sub-wallets bovenop één Lightning-backend, elk met een eigen saldo, REST API-sleutels en geïsoleerde transactiegeschiedenis.
Fooienpotten en betaalmuren
Ingebouwde extensies stellen makers in staat om fooienpotten, donatieknoppen, links met betaalmuur en abonnementsniveaus toe te voegen zonder aangepaste betaalcode te schrijven.
Inplugbare financieringsbronnen
Maak verbinding met LND, Core Lightning, Eclair, Phoenixd, Blink, Alby, OpenNode, ZBD, NWC, en nog veel meer — wissel backends vanuit de admin UI zonder opnieuw te implementeren.
Extensiemarktplaats
Installeer community-extensies voor kassaterminals, LNURL-diensten, scrub-links, loterijspellen, cadeaubonnen en tientallen meer rechtstreeks vanuit de gebruikersinterface.
REST API voor ontwikkelaars
Elke wallet biedt een gedocumenteerde REST API en WebSocket-interface, zodat applicaties programmatisch facturen kunnen uitgeven, saldi kunnen controleren en betalingsgebeurtenissen kunnen ontvangen.
Controle in eigen beheer
Draai de hele stack op je eigen VPS en Lightning-node — geen externe bewaarder houdt fondsen vast en er zijn geen platformkosten per transactie van toepassing.
Waarom zou je LNbits op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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