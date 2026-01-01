LNbits is een gratis, open-source Bitcoin Lightning Network wallet en accountsysteem dat elke compatibele Lightning-backend omzet in een multi-user platform. In plaats van een enkele node-wallet te beheren, laat LNbits je onbeperkt sub-wallets aanmaken, elk met zijn eigen API-sleutels, saldo en toegangscontroles — ideaal voor makers, gemeenschappen, bedrijven en ontwikkelaars die Lightning-accounts willen uitgeven zonder de controle over de onderliggende node op te geven.

Een uitbreidbare plugin-architectuur wordt geleverd met tientallen kant-en-klare extensies die fooienpotten, paywalls, point-of-sale terminals, abonnementen, LNURL-diensten, scrub-links en meer omvatten. Door LNbits zelf te hosten op je eigen VPS houd je Lightning-kanalen, betalingsgegevens en klantrelaties volledig onder jouw controle, zonder externe bewaarder of kosten per transactie.