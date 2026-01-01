Installeer Label Studio met één-klik installatie.
Open source datalabelingplatform voor het annoteren van tekst, afbeeldingen, audio, video en tijdreeksgegevens voor machine learning-modellen.
Kies een VPS-abonnement voor Label Studio
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Label Studio kunt bouwen
Label Studio is het populairste open-source platform voor data-labeling, met meer dan 27.000 GitHub-sterren, dat annotatie ondersteunt voor elk belangrijk datatype — tekst, afbeeldingen, audio, video, HTML, tijdreeksen en multimodale combinaties. Teams gebruiken het om hoogwaardige trainingsdatasets te bouwen met aanpasbare labelingtemplates, ML-ondersteunde annotatie en inter-annotator overeenstemmingsstatistieken.
Door Label Studio zelf te hosten op uw eigen VPS blijven gevoelige trainingsgegevens — medische beelden, financiële documenten, bedrijfseigen inhoud — volledig binnen uw infrastructuur, zonder kosten per gebruiker of per annotatie. Deze implementatie koppelt Label Studio aan PostgreSQL 16 voor betrouwbare project- en annotatieopslag.
Key features van Label Studio
Multi-type annotatie
Label tekst, afbeeldingen, audio, video en tijdreeksgegevens met meer dan 50 aanpasbare sjabloontypen vanaf één enkel platform.
ML-ondersteunde labeling
Koppel een ML-backend om gegevens automatisch voor te labelen, waardoor annotators voorspellingen kunnen beoordelen en corrigeren in plaats van helemaal opnieuw te labelen.
Actief leren werkstromen
Prioriteer de meest onzekere of informatieve samples voor labeling om de modelverbetering per besteed annotatie-uur te maximaliseren.
Team samenwerking
Wijs taken toe aan meerdere annotators en houd de inter-annotatorovereenstemming bij om een consistente labelkwaliteit te waarborgen.
ML-formaat exporteren
Exporteer voltooide annotaties direct naar COCO, VOC, YOLO en andere populaire formaten voor onmiddellijke modeltraining.
Waarom zou je Label Studio op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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