Installeer Plik met één-klik installatie.
Schaalbaar, zelf-gehost platform voor tijdelijke bestandsuitwisseling — zoals WeTransfer, maar onder jouw volledige controle.
Kies een VPS-abonnement voor Plik
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Plik kunt bouwen
Plik is een open-source platform voor het tijdelijk delen van bestanden waarmee je bestanden kunt uploaden en veilige, verlopende links kunt delen met iedereen — zonder afhankelijk te zijn van cloudservices van derden. Ontwikkeld met privacy en flexibiliteit in gedachten, ondersteunt het met een wachtwoord beveiligde uploads, eenmalige downloadlinks die verdwijnen na de eerste toegang, en end-to-end-versleuteling met behulp van het age-protocol.
Plik zelf hosten op je VPS betekent dat je bestanden op infrastructuur blijven die jij beheert, met configureerbare bewaartermijnen en bestandsgroottelimieten. De moderne Vue 3 webinterface maakt het eenvoudig om uploads te beheren, terwijl de ingebouwde CLI-client gescripte bestandsoverdrachten vanaf elk platform mogelijk maakt.
Key features van Plik
Verlopende bestandslinks
Stel een aangepaste levensduur in bij elke upload, zodat gedeelde bestanden automatisch verlopen en worden verwijderd, waardoor uw opslagruimte schoon blijft.
Eenmalige downloads
Genereer links voor eenmalig gebruik die zichzelf vernietigen na de eerste download, zodat bestanden alleen de beoogde ontvanger bereiken.
Met wachtwoord beveiligde uploads
Bescherm individuele uploads met een wachtwoord, zodat alleen ontvangers met de juiste inloggegevens toegang hebben tot de gedeelde bestanden.
End-to-end encryptie
Versleutel bestanden aan de clientzijde met behulp van het age-protocol vóór het uploaden, zodat zelfs de serverbeheerder de inhoud niet kan lezen.
Meerdere opslagbackends
Sla bestanden lokaal op of maak verbinding met S3, Google Cloud Storage of OpenStack Swift om de capaciteit onbeperkt te schalen.
CLI-clientondersteuning
Bestanden uploaden en beheren direct vanuit de terminal met behulp van de cross-platform Go CLI-client, waardoor gescripte en geautomatiseerde overdrachten mogelijk zijn.
Waarom zou je Plik op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.