Installeer NATS met één-klik installatie.
Cloud-native, high-performance berichtensysteem met een latentie van minder dan een milliseconde voor microservices, IoT en gedistribueerde applicaties.
Kies een VPS-abonnement voor NATS
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met NATS kunt bouwen
NATS is een lichtgewicht, open-source berichtensysteem gebouwd voor cloud-native architecturen. Het levert sub-milliseconde publish-subscribe, request-reply en queue group messaging met een minimale footprint — de server binary is minder dan 20MB en vereist geen externe afhankelijkheden. NATS verwerkt miljoenen berichten per seconde, waardoor het een van de snelste beschikbare message brokers is.
JetStream, de ingebouwde persistentielaag van NATS, voegt duurzame streams, replay en exactly-once delivery toe zonder dat een aparte wachtrij- of databaseservice nodig is. NATS zelf hosten op uw eigen VPS geeft u volledige controle over datalocaliteit, elimineert cloudkosten per bericht en plaatst uw message bus zo dicht mogelijk bij uw services voor minimale latentie.
Key features van NATS
Pub/Sub-berichtenverkeer
Verzend direct berichten naar een willekeurig aantal abonnees met onderwerpgebaseerde routering en wildcard-abonnementen voor flexibele berichtdistributie.
JetStream persistentie
Bewaar, speel opnieuw af en verwerk berichten met duurzame streams en consumenten — en voegt precies-één-keer-levering en berichtgeschiedenis toe zonder extra infrastructuur.
Request-Reply patroon
Bouw synchroon-achtige RPC over asynchrone messaging met ingebouwde request-reply, waardoor service-naar-service-aanroepen mogelijk worden met automatische timeout-afhandeling.
Wachtrijgroepen
Verdeel werk over horizontaal geschaalde consumenten met behulp van wachtrijgroepen — NATS verdeelt automatisch de belasting van berichten over alle leden van een groep.
Ingebouwde clustering
Vorm een fouttolerant cluster over meerdere knooppunten met automatische routeontdekking en RAFT-gebaseerde JetStream-replicatie voor hoge beschikbaarheid.
HTTP-monitoring
Bekijk de serverstatus, verbindingsstatistieken, JetStream-statistieken en abonnementsgegevens via het ingebouwde monitoring-eindpunt op poort 8222.
Waarom zou je NATS op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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