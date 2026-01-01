NATS is een lichtgewicht, open-source berichtensysteem gebouwd voor cloud-native architecturen. Het levert sub-milliseconde publish-subscribe, request-reply en queue group messaging met een minimale footprint — de server binary is minder dan 20MB en vereist geen externe afhankelijkheden. NATS verwerkt miljoenen berichten per seconde, waardoor het een van de snelste beschikbare message brokers is.

JetStream, de ingebouwde persistentielaag van NATS, voegt duurzame streams, replay en exactly-once delivery toe zonder dat een aparte wachtrij- of databaseservice nodig is. NATS zelf hosten op uw eigen VPS geeft u volledige controle over datalocaliteit, elimineert cloudkosten per bericht en plaatst uw message bus zo dicht mogelijk bij uw services voor minimale latentie.